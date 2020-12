Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 5 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio le regioni del nord protestano contro gli effetti più limitativi del nuovo dpcm mentre sulla base dei dati della cabina di regia speranza firmerà un’ordinanza che sposta altre 5 regioni in area gialla Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Marche Puglia ed Umbria solo l’Abruzzo resta rosso 12 regioni sono già alle 8 arancioni fontana così rischiamo di scatenare la fuga al Sud è il governatore del Veneto Luca Zaia invita a ripensarci e chiede un ravvedimento intanto risale il numero giornaliero di positivi sono 24009 con 14000 in meno rispetto al precedente l’elevamento le vittime sono 814 numero di guarito di Messi supera però quello di conteggiati in rapporto tamponi positivi sali al 11:03 % l’indice reti in 5 regioni ancora sopra uno nella media scende 0,91tensioni nella maggioranza sulla riforma Del Mes il fatto che alcuni parlamentari non intendono accettare questa modifica mette il rischio la maggioranza ha detto del Rio per Grillo però uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per Di Maio sponsabile votare contro Conte 9 dicembre quando il premier parlerà della riforma dello strumento se lo Perdiamo un altro lo stesso livello non lo troviamo il Presidente della Repubblica e propri Che risposte concrete per uscire dall’emergenza avviare la costruzione di solidi e prospettive per il futuro con te Nella Manovra ci saranno acceleratore di sviluppo e crescita testa antigenici rapidi per i familiari che vogliono visitare i propri congiunti di ospiti nelle RSA lo prevede la circolare del Ministero della Salute relative alle visite dei parenti degli anziani in strutture socio assistenziali in cui si parla di strategie di screening immediato nella stessa circolare si recita realizzare spazi per il contatto fisico sicuro le cosiddette sale degli abbracci sono Francisco altri 4 giorni dizioni dell’abbaiare a una delle zone più popolari degli Stati Uniti hanno introdotto un blog da un totale di 3causa dell’impennata della pandemia l’agenzia sanitaria degli Stati Uniti sollecita per la prima volta l’uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto in tutto il paese biden ha già chiesto gli americani di usare la mascherina nei primi 100 giorni dopo l’insediamento Fit conferma il Rating bbb meno con Outlook stabile nonostante il significativo impatto della pandemia è Una contrazione del PIL che quest’anno raggiungerà il 9,1% le inizia a recuperare nel 2021 quando è attesa salire del 4 5% del rimbalzo proseguirà anche nel 2022 con il PIL in aumento del 4 e tre il Rating bbb meno e appena un gradino sopra livello spazzatura qualcosa si muove al Cairo poche ore dopo la scarcerazione dei tre dirigenti delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani la stessa o NG ha segnalato a sorpresa che si terrà oggi e non a gennaio una nuova udienza solo custodia cautelare in carcere di Patrick zaky lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato quasi 10 mesi fa l’amministrazione Trumpdi non prorogare per la cinese bytedance La scadenza del 4 dicembre per vendere tiktok si prevede che i colloqui tra la società del Drago nel governo americano proseguono senza clapsy e nel frattempo messa al bando per motivi di sicurezza nazionale imose sollevato ieri sera alle 3 bocche di Porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta a livello di Mariella Guna è rimasto fermo a 75 cm e il centro storico e sto senza le barriere del sistema idraulico spiegano dal centro mare l’acqua si sarebbe spinta più 135 La punta massima marea di 127 cm e l’amica del Lido ed è tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa