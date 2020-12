Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio con 225201 casi di covid in 24 ore gli Stati Uniti nuovamente hanno stabilito un record di contatti giornalieri dai dati della Johns Hopkins Energy morti sono stati più di 2500 la soglia di 2000 contagi giornalieri era già stata superata tre volte nell’ultimo mese con un picco di 210 mila tra mercoledì e giovedì in aumento ricoveri soprattutto nei 4 stati più popolosi in totali contagi negli Stati Uniti sono 14 milioni 300 mila i morti 287000 sollevato ieri sera alle 3 bocche di Porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta livello di merende buone e fermo da ore a 75 cm con il centro storico è asciutto ma senza le barriere del sistema idraulico spiegano dal centro maree l’acqua si sarebbe spinta più 135 La punta massima in mare finora è stata di 127 cmla diga del lago ma con un vento di Scirocco a 75 km orari precisano gli esperti l’acqua si sarebbe insaccata verso l’interno della laguna superando ampiamente il metro e 30 un fenomeno impedito dal Mosè un autobus è precipitato da un viadotto alto 20 m in Brasile per un probabile guasto ai freni uccidendo almeno 16 persone altre 27 sono rimaste ferite nell’incidente che è caduto nei pressi della città di Goa un Levada nel sud orientale del minas gerais e ancora Torniamo a parlare di regioni il ministro della Salute Roberto speranza firmerà nelle prossime ore cambiano colore Umbria Marche Puglia che diventano gialle Alto Adige Toscana e campagna in arancione ora l’Abruzzo è l’unica regione è rimasta in zona rossa Cambiamo argomento nitrazione Trump ha deciso di non prorogare per la cinese bytedance La scadenza del 4 dicembre per vendere Tik Tok ma si vede che i colloqui tra la società del verbo nel governo americano proseguono senza clapsy e nel frattempo mi salvando per motivi di sìNazionale lo scrivono i media americani ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa