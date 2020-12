Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale venerdì trovate l’ascolto Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio siamo in guerra con i virus e l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo lo dice il premier Giuseppe Conte in una lunga intervista con la Repubblica non tengo il voto sul Mes sottolinea il premier il recovery Found la situazione è affidata una struttura disk manager che potranno agire con poteri sostitutivi progetti esprimeranno una chiara visione del paese a chi ipotizza rimpasti sapere dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete secondo Matteo Renzi voto parlamentare sul salva-stati non riserverà sorprese Ma in caso contrario è naturale che il Presidente del Consiglio si dovrebbe dimettere lo dice Verdi Italia viva in un’intervista con la stampa quello del rimpasto di governo per l’ex premier è un tema chiuso dopo aver sentito con te dire nel giorno in cui abbiamo avuto 1000 morti che lui dispone dei migliori ministri io ne prendo atto quanto durare fino a 223 non so dice Se questa è la squadra non ci giurerei Ma magari sarò smentito cronaca un incendio che si ritiene di natura dolosa è stato appiccato la notte scorsa la sede della comunità di recupero per tossicodipendenti tenda di San Camillo sulla strada statale 116 a Riposto nel catanese tra le fiamme morto il responsabile della struttura padre Leonardo grasso di 78 anni il presunto autore dell’incendio è stato identificato dai Carabinieri della compagnia di Giarre dal comando provinciale di Catania che sarebbero già sulle sue tracce un pericoloso cartello di felicitatori del traffico internazionale di migranti collegato con gruppi criminali in Turchia e Grecia è stato smantellato dalla polizia che hai seguito il fermo di 19 indagati emesso dalla procura Distrettuale di Catania il provvedimento che ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è stato eseguito a Bari Milano Torino e Ventimiglia Torniamo a parlare del delicato tema del covid-19 soluzione per fermare i contagice ne parla sarà carino scienza politica per ridurre significativamente la velocità di diffusione del contagio l’unica strada è quella di isolare i positivi senza o con pochi sintomi in covid hotel diffuse sul territorio Come spiega il professor Giampiero già ordinario di microbiologia all’università ca’ Foscari di Venezia interpellato da Eureka idee per l’Italia e l’Europa quasi 1000 morti o giorno devo lasciare ogni indugio per aprire i colli d’hotel a supporto delle attività Ospedaliere e di quelle famiglie che devono ospitare una persona asintomatica ma positiva piena disponibilitàdi coordinamento e regole certe che gli albergatori vogliono svolgere la parte di ospitalità e servizi che gli è di competenza non possiamo trasformare gli alberghi in clinica sanitaria Anche perché non ne hanno la competenza laddove introdotto come nella cittadina di La Spezia l’isolamento in covid hotel Ha determinato un deciso rallentamento del contagio rappresentando anche come ci spiega il sindaco Pierluigi peracchini che può essere un sistema un nuovo innovativo del modello Sanitario Nazionale che deve essere più possibile rispetto alle pandemie che non erano state tenute in considerazione Invece per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni ultra specialistiche che sulla base del quale Ormai il nostro sistema che era i risultati verranno discussi in sede Anci così da promuovere una più capillare estensione del progetto a livello nazionale Ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa