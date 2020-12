Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio siamo in guerra con il virus l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo lo dice il premier Giuseppe Conte in una lunga intervista con la Repubblica non tengo il voto Si sottolinea i ricoveri Found lattazione affidata una struttura di 6 manager che potranno agire con poteri sostitutivi progetti esprimeranno una chiara visione del paese a chi ipotizza rimpasti fa sapere dovete uscire allo scoperto e dire scusa e cosa volete è riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del Mosè lo dice stamani a Lanza Cinzia Zincone provveditore alle opere pubbliche del Triveneto che ha seguito per tutta la notte l’operazione sollevamento delle barriere mobili grazie alle quali l’acqua alta non è entrata in città le abbasseremo dopo pranzo continua per poi tenerci la possibilità di risollevarla intorno alle 21 se le condizioni meteo lo renderanno necessario livello diLaguna è rimasto fermo a 75 cm senza le barriere del Mosè spiegano dal centro maree l’acqua si sarebbe spinta più 135 le regioni del nord protestano contro gli aspetti più limitativi del nuovo dpcm mentre speranza film era un ordinanza che sposta altri cinque regioni in area gialla solo l’Abruzzo resta rosso 12 regioni sono già alle 8 arancioni fontana così rischiamo di scatenare la fuga al sud Zaia invita il governo a farci chiede un ravvedimento intanto risale il numero giornaliero di positivi 24009 con 14000 tamponi in meno rispetto al precedente rilevamento le vittime sono 814 numero di guariti o di Messi supera però quello di contagiati rapporto tamponi positivi sale al 11:03 % l’indice reti in 5 regioni ancora sopra uno nella media scende a 0,91 ancora tensioni nella maggioranza sulla riforma del fatto che alcuni parlamentari non intendono accettare questa modifica mette a rischio la maggioranza ha detto del Rio per Grillo però è uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per Di Maio è responsabile votare contro con te nosempre quando il premier parlerà della riforma dello strumento se lo Perdiamo un altro lo stesso livello non lo troviamo il Presidente della Repubblica però auspica risposte concrete per uscire dall’emergenza e per avviare la costruzione di solidi prospettive per il futuro con Felice Nella Manovra ci saranno accelerazione di sviluppo e crescita ed ora torniamo a parlare di scuola sentiamo il nuovo aggiornamento con Marcello Pacifico presidente del sindacato anche sul italiano che dovrà entro due mesi rispondere con parere motivato e dimostra che ancora una volta il tema della supplente Per quanto riguarda la scuola ma in generale il tema della precarietà non è stata è tutto il pubblico impiego Bisogna ricordare che ha sempre denunciato come più della metà quasi il 70% dei precari del pubblico impiego sia nella scuola stanno parlando di numeri superiorialle 350 Milita In passato si è provveduto a fare la stabilizzazione per esempio dei precari con 36 mesi di servizio Ben 10 anni fa 12 anni fa prima delle politiche di austerity Per quanto riguarda il personale delle regioni e dei comuni e della sanità poi si è bloccato tutto è stata sempre la sempre scusa la scuola forse è arrivato oggi il momento anche degli emendamenti che rappresenta tutti i deputati della quinta commissione bilancio di stabilizzare anche il personale della scuola dove A fronte per cena di posti autorizzati più di 70 Mila ha più di noi l’anno scorso soltanto uno su 4 è stato mandato in ruolo per sempre per il personale docente Quindi per noi è molto importante come continuare anche perché se nella scuola c’è una procedura di infrazione la 42 31 del 2014 che da 6 anni ancora in piedi l’Italia doveva rispondere aspetta una risposta della commissione nel frattempotra un mese sarà resa pubblica la sentenza del Consiglio d’Europa sul primo dei tanti premi collettivi che sindacato Mi sono portata avanti Cosa chiedere per risolvere problemi riaprire le graduatorie ad esaurimento in modo che al personale che non ha l’abilitazione la possa conseguire senza numero di accesso programmato in entrata Marco solo per una valutazione finale e poi fare in modo che comunque quel tutti i precari con 36 mesi di servizio possono avere accesso al doppio canale di reclutamento stessa cosa per il personale ATA e ad oggi non è quindi è molto importante anche per il personaggio cattivo insegnante di religione cattolica so tutte Quindi categorie che aspettano dopo tanti anni di servizio lo stato di essere stabilità e buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa