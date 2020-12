Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il mio governo non cadrà sul messo in una lunga intervista alla Repubblica Giuseppe Conte blindare l’esecutivo la riforma del fondo salva stati messi in discussione da parte della maggioranza e dell’opposizione non sembra preoccupare il presidente del consiglio che hai convinto che in Parlamento sarà il voto della prossima settimana e sulla riforma osserva non sul suo utilizzo la regione del nord protestano contro gli effetti più limitativi del nuovo dpcm mentre arriva l’ordinanza di speranza che sta dal 6 dicembre altri 5 regioni in area gialla Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Marche Puglie Umbria solo l’Abruzzo resta rosso 12 regioni sono già alle 8 arancioni Intanto in Calabria il fondatore di Emergency Gino Strada non la realizzazione Crotone del primo reparto covid con 31 posti letto nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24099 nuovi casi di coronavirus Per un totale di duecento dodici Mila e Settecento21 tamponi lo riporta il bollettino aggiornato al 4 dicembre del Ministero della Salute secondo cui decessi sono stati 814 Intanto continua il calo delle terapie Intensive mentre aumentano i guariti di Messi il tasso di posti risale al 11,3% non ha rubato un’auto non ha spacciato ha ucciso Io non dimentico il suo sorriso beffardo fuori dalla caserma dei Carabinieri dopo aver confessato l’omicidio Come si può permettere La libertà ha un essere così Che dignità dovrebbe recuperare che di dignità non ha nulla che di umano non ha nulla soltanto la fisionomia e la biologia è una parte del lungo post pubblicato sulla propria pagina Social da Benedetta Durini la sorella di Noemi la sedicenne di Specchia in provincia di Lecce uccisa il 3 settembre 2017 dal suo fidanzato il cui cadavere fu trovato 10 giorni dopo il cumulo di pietre nelle campagne di Castrignano del Capo noi benefici per il killer scrive ancora la sorella di Noemi mentre la madre in marito si dice sconcertata parliamo ora di maltempo è stata riaperta questa mattinaAutostrada A7 Genova Milano rimasta chiusa ieri a causa della neve con camionisti automobilisti bloccati dal pomeriggio il traffico è tornato regolare in carreggiata Nord alle 6:30 di questa mattina in Sud verso Genova a partire dalle 7 ed è tutto anche per questa edizione Buon pomeriggio Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa