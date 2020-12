Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella lui in studio almeno 22 persone sono state fermate durante scontri a Parigi in occasione della manifestazione di protesta contro la legge sulla sicurezza gruppi di giovani Hanno lanciato oggetti contro la polizia nell’est di Parigi avenu de Gambetta gli agenti hanno risposto con lacrimogeni vetrine di negozi di agenzie di banche e Assicurazioni in frantumi molti petardi lanciati e cassonetti in fiamme polizia per le strade italiane per controllare il rispetto delle norme anti covid 70000 agenti saranno dispiegati l’ho assicurato la dell’interno Luciana lamorgese in vista delle festività natalizie sarà un Natale di sacrifici dovremmo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità anche tra comuni oltre che tra regioni proprio nel periododovremmo allontanarci dalle nostre tradizioni del Natale tutti insieme un sacrificio necessario ha detto lamorgese il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte In occasione della giornata internazionale del volontariato ha dichiarato l’impegno del governo a continuare a condividere tutti gli aspetti della tua azione del Codice in particolare con la costituzione di un tavolo di lavoro Per quanto attiene Agli aspetti fiscali della riforma che Ministero del Lavoro e dell’Economia e forum terzo settore lavorare insieme ha detto il Presidente del Consiglio la Santa Sede Vara la riforma delle Finanze firmato dal pontefice Papa Francesco il nuovo statuto che si chiamerà autorità di supervisione informazione finanziaria una revisione necessaria sia per allineare lo statuto ai compiti effettivamente assegnati autorità sia dare corso ad alcuni significativi cambiamenti organizzativi spiega la santafede sport in chiusura calcio è Serie A La Lazio ha battuto lo Spezia per 2 a 1 nel primo anticipo della Decima didi quest’oggi alle 20:45 Inter Bologna domani le altre partite è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

