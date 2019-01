Ultime Notizie Roma del 06-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio chiedo l’Unione Europea di dare l’input a Malta di farli sbarcare in quel paese l’ho detto il vicepremier Luigi Di Maio ieri sera Pescara parlando della situazione di stallo della Sea Watch 3 il vicepremier ha ricordato che l’Italia ha dato la disponibilità a ricevere i bambini e mamme in tutto 10 persone delle 49 presenti sulle imbarcazioni se Malta non li fa sbarcare al mercato noi non possiamo neanche prendere loro la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza sera di 1436738 partenza da aprile lo si legge nella bozza del decreto su quota 100 il reddito di cittadinanza potresti richiesto oltre che dai cittadini italiani dai comunitari degli extracomunitari residenti in Italia da almeno 10 anni per il triennio 2019-2021 in via sperimentale si potrebbepensione anticipata con 62 anni di età e almeno 38 di contributi un violento sisma di magnitudo 6,8 ha colpito il Brasile occidentali vicino al confine con il Perù un area remota della foresta amazzonica non riporta lo SGS precisando che l’epicentro è stato localizzato a 89 km di profondità al momento non sono segnalati i dati sono molto le persone indagate a Napoli per la morte di Daniele Belardinelli l’ultra del Varese investito è ucciso il giorno di Santo Stefano Durante gli scontri che hanno preceduto inter-napoli sono indagati 5 tifosi azzurri Per cui un minorenne che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura Milanese e anche altri tre che viaggiavano a bordo di una seconda auto del convoglio azzurro ritenuta coinvolta nell’incidente anche questa seconda lettura breve dovrebbe essere sequestrata per tutti si protegge il reato di omicidio volontario un altro incendio divampato ieri sera all’interno di un Maxistore per bambini di tre piani e Varedo in provincia di Monza e Brianza un uomo di portaustioni di primo grado al Volto per aver tentato di spegnere il rogo a quanto emerso si tratterebbe di un sessantenne residente in un’abitazione vicino al negozio per ora non sono ancora state accertate le cause che hanno scatenato le fiamme divampate Probabilmente dal piano terra sono a star is Born and die Ice i film in pole position per la vittoria di miglior film rispettivamente nella categoria Drama e Comedy nell’edizione 2019 dei Golden globes in programma stasera i premi assegnati ormai da 71 anni dei giornalisti del Hollywood Foreign Press Association sono tradizionalmente il viatico verso gli Oscar occhi puntati su Lady Gaga che dovrebbe ricevere dei premi tra cui anche quello per migliore attrice e noi ci fermiamo qui l’informazione Torna più tardi ancora l’augurio di un buon proseguimento di ascolto e di una buona domenica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa