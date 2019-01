Ultime Notizie Roma del 06-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio si allarga l’inchiesta per l’omicidio di Daniele Belardinelli l’ultra di Varese morto il 26 dicembre scorso schiacciato dalle ruote di una Volvo di colore scuro Durante gli scontri di via Novara Milano prima dell’incontro inter-napoli al Meazza Al momento sono otto indagati per omicidio volontario tutti gli ultras napoletani che erano a bordo delle due macchine che potrebbero avere investito una colpendo nell’altra passandogli sopra l’altra di 39 anni c’è una seconda auto Infatti dopo la Volvo che a breve dovrebbe essere sequestrata arriva così un altro svolta nell’inchiesta che stanno conducendo insieme la dico di Milano e quella di Napoli al termine di una giornata di interrogatori durata 12 ore anche se gli investigatori dovranno ancora fare molte verifiche su diverse altre vetture della carovana dei tifosi partenopei e sentire tante altre persone secondo quanto si apprende gli indagatiEbbero essere più di 8 torniamo all’estero gira gialli in piazza ancora scontri a Parigi in altre città francesi nell’ottavo sabato di mobilitazione dei manifestanti nella capitale la protesta è combinata con lo sfondamento con una ruspa della porta del Ministero per i rapporti con il Parlamento a causa della quale stato evacuato il portavoce del governo Benjamin griveaux insieme i suoi collaboratori il bilancio alla fine della giornata di alcuni feriti lievi sia tre manifestanti che tra le forze dell’ordine alcuni sono rimasti feriti davanti al museo dove si è fermata la manifestazione molti visitatori sono rimasti bloccati per diversi minuti sono stati fatti uscire e successivamente da una porta laterale durante le proteste è stato anche dato fuoco un ristorante galleggiante sulla Senna che i vigili del fuoco sono riusciti a domare con diversi camion secondi manifestanti feriti sono stati colpiti dalla polizia con i cosiddetti Flash Mod proiettili non letali un agente della gendarmeria è stato colpito dalla bicicletta lanciata dall’alto ad è stato soccorso dai colleghiPiazza nella città e nei Crocevia delle strade di tutta la Francia sono stati 50 mila gira e gialli come ha messo in serata in TV Il Ministero dell’Interno Christophe castaner correggendo rialzo le cifre fornite in giornata Nella sola Parigi i manifestanti sono stati 3500 nel corso della giornata altri scontri sono venuti a Tolosa Marsiglia a nord di Parigi torniamo in Italia un cartello scritto solo in tedesco che vietava l’uso dello slittino su quella pista nera è l’elemento principale su cui si sta focalizzando l’attenzione degli investigatori chiamati a chiarire le eventuali responsabilità nell’incidente sulle Alpi trentine in Alto Adige costato la vita la piccola Emily di 8 anni la procura di Bolzano aperto un’inchiesta e come primo atto ha disposto il sequestro della pista nera del Corno del Renon invocata per sbaglio dalla mamma della bimba Renata diakovska la donna 38 anni di Reggio Emilia ancora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano estate scritta da PM nel registro degli indagati Asticontabile della società che gestisce il comprensorio sciistico nel corno del Renon la misura del reddito di cittadinanza presente alcune criticità da rimuovere se è vero che l’occupazione al centro del programma di governo e quanto ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo boccia Sky Tg24 una misura con alcune criticità se vogliamo mettere al centro del paese un grande obiettivo che quello di creare più occupazione più lavoro non si capisce Per esempio ho un elemento essenziale che quello legato al fatto che si possa rinunciare a reddito di cittadinanza se la proposta ti arriva 850 100 km di distanza dalla tua residenza in regioni come quella del mezzo giorno in cui c’è una disoccupazione giovanile che supera il 30% e sono elementi che vanno un attimo come dire considerati perché non deve essere un disincentivolavoro deve essere invece l’elemento di Ponte di collegamento verso il lavoro ed è anche evidente che 5 mesi come dire di beneficio per le imprese un elemento marginale oppure a nostro avviso aggiungere al reddito di cittadinanza che deve aiutare le fasce di povertà bere oggettive un grande piano di inclusione giovani al lavoro che è un’altra cosa rispetto al reddito di cittadinanza vediamo appunto alcune criticità nel processo legato al reddito di cittadinanza che abbiamo segnalate Speriamo che nel confronto con il governo si possono rimuovere Per far sì che reddito di cittadinanza diventi un elemento che aiuti che parte di povertà ma non diventi un disincentivo verso il lavoro i previsti aumenti di stipendio per il vicepresidente americano Malpensa per i membri del governo federale per decine di alti funzionari dello Stato saranno congelati fino alla fine dello shutdown e l’ordine è partito dall’ufficio cover

