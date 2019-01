Ultime Notizie Roma del 06-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora un bene ritrovato dalla redazione da Francesco Vitale in studio noi come governo vogliamo che vengano tutelate donne e bambini sbarchi non Malta e li accoglieremo non ho sentito Salvini dire che donne e bambini devono rimanere sulle navi Anzi ci siamo sentiti sono d’accordo sulla linea dura non possiamo assumerci da soli problemi dell’Unione Europea sui migranti lo afferma Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere della Sera in cui assicura tutti i nostri sindaci applicheranno il DL sicurezza perché è una legge dello stato in un colloquio con il messaggero Matteo Salvini afferma però in Italia non arriva proprio nessuno porti chiusi sbarrati giusto che Di Maio parli e che di che il suo pensiero va benissimo che parlino pure Fico e di Battista è che si disputa tra di noi e con il premier Conte mia materia di migranti quello che decide sono io la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza Stradicampagna in testa per 6 miliardi e mezzo di spesa con partenza da aprile per le percentuali sono il 47% al centro-nord 53% Come dicevamo al sud e isole campane in festa Appunto non si legge nella bozza del decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani dai comunitari e dagli extracomunitari residenti in Italia da almeno 10 anni per il triennio 2019-2021 in via sperimentale si potrà andare in pensione anticipata con 62 anni di età e almeno 38 di contributi centinaia di agenti delle forze d’elite della polizia nazionale brasiliana sono stati dislocati nelle ultime ore nello stato nord-orientale diseara in seguito ondata di violenza che negli ultimi quattro giorni con decine di assalti in Rocky ha preso di mira anche stazione di polizia autobus ed edifici pubblici secondo quanto reso noto il dipartimento per la sicurezza pubblica 300 agenti sono già arrivati venerdì notte nella capitale dello stato Fortaleza è in una decina direcita della regione di autorità ritengono che gli attacchi siano stati ordinati da gruppi del crimine organizzato per ritorsione contro le nuove pitture misure di sicurezza nelle prigioni locali sono otto le persone indagate Napoli per la morte di Daniele Belardinelli l’ultra del Varese investito è ucciso il giorno di Santo Stefano Durante gli scontri che hanno preceduto inter-napoli sono indagati 5 tifosi azzurri tra cui un minorenne che era un aborto della Volvo sequestrata dalla magistratura Milanese e anche altri tre che viaggiavano a bordo di una seconda auto del convoglio azzurro ritenuta coinvolta nell’incidente anche questa seconda vettura a breve dovrebbe essere sequestrata per tutti si ipotizza il reato di omicidio volontario un altro incendio divampato ieri sera all’interno di un maxi Store per bambini di tre piani a Varedo in provincia di Monza e Brianza unoma riportato ustioni di primo grado al Volto per aver tentato di spegnere il rogo a quanto emerso si tratterebbe di un sessantenne residente in un’abitazione vicino al negozio per ora non sono ancora state accertate le cause che hanno scatenato le fiamme divampate Probabilmente dal Psono a star is Born Evvai di prima in pole position per la vittoria di miglior film rispettivamente nella categoria Drama e Comedy nell’edizione 2019 dei Golden Globe in programma stasera i premi assegnati ormai da 71 anni dai giornalisti della Hollywood Foreign Press Association sono tradizionalmente il viatico verso gli Oscar occhi puntati su Lady Gaga che dovrebbe ricevere dei premi qui anche quello per migliore attrice ed è tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa