Ultime Notizie Roma del 06-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno DL sicurezza dopo l’annuncio della Toscana anche l’Emilia Romagna potrebbe fare ricorso alla consulta contro il decreto del ipotesi ancora lo studio parlano quotidiani locali e della vicepresidente Elisabetta Gualmini ad affermare come regione non abbiamo competenze dirette sulla gestione dell’accoglienza ma li abbiamo Certamente sul sistema sanitario e se una persona viene negato l’accesso ai servizi di base come causa della mancata iscrizione all’anagrafe è chiaro che c’è un problema Dunque Non escludiamo di fare ricorso se i sindaci si mette saranno rispettare le leggi partirebbe un messaggio a devastante per le traduzioni cittadini sarebbe l’anarchia sottolinea la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati Di Maio ferma tutti i nostri sindaci applicheranno il DL sicurezza perché è una legge dello Stato andiamo a Palermo è stato Ricordato oggi nel corso di una cerimonia all ex presidente della regione Piersanti Mattarella ucciso il 6 gennaio39 anni fa dalla mafia a Palermo da cerimonia si è svolta in via Libertà nel luogo dell’agguato dove sono state fatte le corone di fiori l’ex presidente della regione è fratello del capo dello Stato Venne ucciso mentre insieme alla moglie stava andando a messa per il delitto è stata condannata la cupola di Cosa nostra mente ancora ignoti sono gli esecutori materiali la cronaca un bambino nato prematuro lo scorso IV dicembre molto nel reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia a causa di un’infezione di cui non si conoscono le cause del Giornale di Brescia si tratta del terzo decesso in una settimana i due neonati morti nei giorni scorsi erano stati in stanza con il bimbo deceduto ieri pomeriggio Dopo aver causato uno shock settico il 29 dicembre secondo l’ospedale I tre casi non sarebbero collegati lunedì sarà eseguita l’autopsia sul neonato la famiglia chiede verità ultima notizia di cronaca chiusura stavano affrontando un canalone Quando sono precipitati nel vuoto accaduto questa mattina sul monte blumone in provincia di Brescia un alpinista morto sul colpo con lui c’era una donna che è stata trasportata in gravi condizioni agli Spedali Civiliuna serie di fratture è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa