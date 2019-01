Ultime Notizie Roma del 06-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale chiamo Nuovo appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione migranti in apertura una bella far sbarcare le persone ancora in mare sulla si cuoce la SIAE arriva da Papa Francesco che ti rivolgi a leader europei dimostrate concreta solidarietà le sue parole Matteo Salvini ribadisce in Italia non arriva proprio nessuno porti chiusi sbarrati giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero ma in materia di migranti quello che decide sono io Di Maio sottolinea d’accordo sulla linea dura non possiamo assumerci da soli i problemi dell’Unione Europea sui migranti lì al Pentagono perde un altro pezzo del suo capo di gabinetto rimasta fianco del segretario alla Difesa per due anni ho deciso che è giunto il momento di presentare le dimissioni per tornare al sito di privata fermato in un breve comunicato contro ammiraglia riposo dal 2014 è stata alle dirette dipendenze del segretario alla difesa jeans metti che lo scorso20 dicembre ha dato le dimissioni in seguito alla decisione del presidente Trump di avviare il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria andiamo in Afghanistan perché almeno 30 persone sono morte nel crollo di una miniera d’oro nel nord-est del paese secondo fonti ufficiali residenti della zona avevano scavato un cunicolo profondo nel letto di un fiume per cercare oro ma sono stati travolti dal crollo l’Afghanistan è ricco di minerali Preziosi ma molte delle Miniere sono vecchie privè di misure di sicurezza torniamo negli Stati Uniti in chiusura un omicida condannata alla pena capitale nello stato americano del Nevada si è impiccato nella sua cella dopo che la sua esecuzione tramite iniezione letale era stata rimandata due volte 48 anni l’uomo aveva più volte detto di voler morire piuttosto che passare il resto della vita in carcere aveva al suo attivo già diversi tentativi di suicidio e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

