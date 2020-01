Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio partiamo dagli esteri Donald Trump torna a ribadire che se l’iran perché gli Stati Uniti ci sarà una grave rappresaglie metti in guardia le truppe americane saranno costrette a lasciare l’iraq e le sanzioni saranno enormi Intanto i leader di Germania Francia e Gran Bretagna chiedono di tornare ad applicare l’accordo sul nucleare del 2015 e nel paese si prepara un nuovo corteo funebre memoria del generale Custer messo le mani dopo che ad agosto ci arriverai stata una marea umana anticipiamo la pagina dei Golden Globe 2020 nella 67a serata di assegnazione di Premia film serie tv sono 1917 C’era una volta Hollywood i protagonisti ottimo risultatoserie TV che conquistano 5 statuette 3 Chernobyl Fusion and The loudest Voice ritorniamo all’estero andiamo in una trentenne italiana originaria del Vicentino è stata trovata morta sulla spiaggia di nord di dakhla nel sud del Marocco secondo i media locali la turista identificata come una giovane ritiene risulta scomparso da 24 ore a denunciare la scomparsa era stata un amico marocchino della ragazza sulla morte indagano le autorità del posto che al momento non escludono nessuna pista anche se per ora fare prevalere quella dell’incidente torniamo in Italia Gaia e Camilla mano nella mano di fronte a un cuore rosso e questo è il soggetto del murales è comparso Corso Francia nel quartiere di Ponte Milvio dove nella notte tra il 21 e 22 dicembre due sedicenni sono stata investita è uccisa dall’auto guidata da Pietro genovese Il ricordo è stato pensato è realizzato dagli amici delle ragazze nei pressi del luogodov’è avvenuto l’incidente chiudiamo dando un rapido sguardo alla borsa è quella di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo con le nuove tensioni medioriente alimentate dallo scontro tra Stati Uniti e Iran dopo il Raid americano di venerdì che ha portato all’uccisione di Custom solemani a Capo delle forze tu il braccio operativo di the Run Young sede nelle prime battute lo zero 44% scivolando 28320 6,5 In frenata anche Shanghai shenzhen 15 composit perdono rispettivamente lo 0 42 e lo 055 % E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa