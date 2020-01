Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e una buona epifania parte di Francesco Vitale una nuova marea umana si è riversata miranax volte a Tirana per il corteo funebre memoria del generale Custer messo le mani dopo quella di ieri a Varazze Dalla Chiesa di vendicare la morte del generale ma Trump ribadisce che seguirà matacchiera gli Stati Uniti ci sarà una grave rappresaglia e mette in guardia anche Baghdad se le truppe americane saranno costrette a lasciare l’iraq le sanzioni saranno enormi Germania Francia Gran Bretagna chiedono di non ritornare ad applicare l’accordo sul nucleare del 2015 contro Baghdad in Kenya americani uccisi durante un attacco di miliziani jihadisti di al shabaab ragazzi sequestro ambulanza e operatori sanitari del 118 all’ospedale Loreto Mare di Napoli per costringerli a soccorrere un amico sedicenne con una distorsione al ginocchio è l’ennesimo episodio di sopraffazione nei confronti del personale medicoantico d’emergenza nella città la Croce Rossa partenopea chiede misure straordinarie Ciro verdoliva dg dell’ASL Napoli 1 centro sicura che presto arriveranno telecamera a bordo dei mezzi sulle divise del in bilico la missione Europea del 7 gennaio per ottenere di cessate il fuoco la ripresa dei colloqui telefonata Conte salire in cui il premier ha chiesto un abbassamento della tensione del paese per fermare la spirale innescata 5 giorni Intanto il presidente turco erdogan invia i soldati turchi invidia per garantire un cessate il fuoco non per combattere a starnutisce bombardamento dell’Accademia Militare a Tripoli che ha causato la morte di ferimento di altri 18 gruppo di 100 membri effettivi e supplenti dell’assemblea Nazionale definizione letto con Guido Quale presidente dell’organo collegiale per cui si tratta di una conferma dell’incarico ricoperto nel 2019 in tanti paesi membri del gruppo di Lima con l’eccezione dell’Argentina non hanno riconosciuto la programmazione di lui spara come presidente dell’assemblea Nazionale perché la Giunta direttiva dall’utilizzonon è tornata democraticamente una turista italiana di 30 anni ha Valerio è stata trovata morta sulla spiaggia di dakhla in Marocco a donna originaria di tiene nel vicentino era nella località turistiche a trascorrere le vacanze in camper con un amico marocchino che ha dato l’allarme Quando non l’ha vista rientrare le indagini non escludono nessuna ipotesi Ma la più probabile sarebbe quella dell’annegamento Cambiamo argomento sorpresa 1917 ai Golden globes vince il premio come miglior film Globo anche registra stanno mendelsche supera Martin Scorsese e Bongo Ah c’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino il Golden Globe per la maggiore commedia Renée Zellweger migliori attori solo un premia Netflix che aveva accumulato 34 candidature Nicole Kidman pensando Australia nella morsa dei roghi Russell Crowe miglior attore di una serie TV rimane nel paese e accusa il cambiamento climatico per gli incendi la tradizione della Befana non perde il suosono molti gli italiani che anche quest’anno riempire la calza con dolci regali secondo un’indagine condotta da Confesercenti sul 1200 consumatori sei italiani su dieci onoreranno la tradizione con una spesa media di €8 a persona per un giro d’affari complessivo che sfiora i 2 miliardi di euro per riempire la calza evidenzia Confesercenti si cercano soprattutto dolci o Carbone porto in chiusura la il Brescia alla Rigamonti per 21 ed eguaglia il record personale di 9 vittorie consecutive firma il vantaggio Balotelli poi insultato dal pubblico laziale Ma i biancazzurri pareggiano su rigore con il mobile raddoppiano nel recupero il Torino Roma altra parte i giallorossi vince 2-0 oggi duello distanza tra le capolista Juventus che ospita il Cagliari e l’Inter il Napoli in campo anche Bologna Fiorentina Parma Milan Sampdoria Lecce Udinese ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa