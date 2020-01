Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione da Francesco Vitale in studio Donald Trump torna a ribadire che se li dà notizie agli Stati Uniti ci sarà una grave rappresaglie mette in guardia Anche se le truppe americane saranno costrette a lasciare l’iraq e lei erano enormi Intanto i leader di Germania Francia e Gran Bretagna chiedono Alina di tornare ad applicare l’accordo sul nucleare del 2015 nel paese un nuovo corteo funebre memoria del generale qassem soleimani dopo che Ada si è riversata una marea umana e cambiamo argomento andiamo in Marocco per parlare di una turista italiana di 30 anni morta origine delle Vicentino è stata trovata senza vita sulla spiaggia di butara nord di dakhla nel sud del Marocco secondo i media locali la turista identificata come una giovane trentenne di Thienerisultato a scomparsa da 24 ore a denunciare la scomparsa era stata un amico marocchino della ragazza morta indagano le autorità del posto che al momento non escludono nessuna pista anche se per ora fare prevalere quella dell’incidente andiamo a Roma Gaia e Camilla mano nella mano di fronte ancora rosso e questo è il soggetto del murales comparso Corso Francia nel quartiere Romano di Ponte Milvio dove nella notte tra il 21 e 22 dicembre dei disegni sono stata investita è uccisa dall’auto guidata da Pietro genovese Il ricordo è stato pensato è realizzato dagli amici delle due ragazze nei pressi del luogo dove è avvenuto l’incidente lo storto nella quarta partita della diciottesima giornata di Serie A il Torino espugna lo stadio Olimpico di Roma grazie a una doppietta di Andrea Belotti grande protagonista l’attaccante dei Granata passo indietro per la squadra allenata da Paolo Fonseca che si ferma alla prima del nuovo Apri che allontana dalla Lazio in chiusura andiamo a parlare di scuola della legge di bilancio 2020 per l’istruzione un sostegno modesto ilfoto della presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico Portas Poche novità per quanto riguarda il personale della scuola sono stati finanziati momenti per rinnovo contrattuale fino a €70 ma ancora non è stato coperto l’elemento perequativo è tutto Questo significa che porterà un rinnovo del contratto veramente in salita se non si troveranno altre risorse e le risorse del merito Sono state in contrattazione quindi saranno oggetto della contrattazione tra per surraco d’istituto è soltanto 1090 posti di sostegno sono stati trasformati in organico diritto poi posti dovuti a delle sentenze molte delle quali ha ottenuto nella campagna di meno Poi suoi avvocati E quindi cosa fai a che colpiva continua cercandosempre di più i posti in organico in base a quanto richiesto dalle certificazioni per il resto poco si parla poco di università poco di scuola e tutto questo è passata ha portato a fine anno le dimissioni per Natale del ministro fioramonti Speriamo che ora Nello spacchettamento del ministero Tremiti nomi isole distruzione no Ministro dell’Università della entrambi cena proprio parte ogni Spero dell’Economia e finanze e quindi da tutto il governo presidente del consiglio per avere delle risorse degne di un paese che vuole crescere di un caso in cui si trova dell’Istruzione della ricerca i suoi punti cardini rilanciare la perché quello è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa