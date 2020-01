Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il presidente americano Donald Trump ha minacciato di versare sanzioni pesanti contro l’iraq per le truppe americane saranno espulsi dal paese abbiamo lì una base aerea straordinariamente costosa costruì stata miliardi di dollari molto prima di me non ce ne andremo a meno che non ci rimborsino ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’air Force One servirà chiedesse le forze statunitensi di andarsene parleremo di loro campioni come non le hanno mai viste prima che in confronto quella lì Rama sembreranno morbide ha aggiunto andiamo in Libia a farmi infissi l’attacco l’Accademia militare non è il nostro era un bombardamento ha colpito la scuola cadetti di Tripoli uccidendo 28 militari e ferendone altri 18 l’esplosione ha avuto luogo dall’interno preciso un portavoce del generale è opera di terroristitorniamo in Italia in Alto Adige un auto travolge pedoni nella notte 6 morti e 11 feriti in Valle Aurina sono tutti giovani cittadini tedeschi le vittime coinvolte nell’incidente d’auto un ventisettenne aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito è stato arrestato per omicidio stradale rischia 18 anni di reclusione per la procura l’autista investito il primo pedone E il controllo abbiamo a Napoli ragazzi sequestrano ambulanze operatori sanitari del 118 all’ospedale Loreto Mare per costringerli a soccorrere un amico sedicenne con una distorsione al ginocchio la denuncia è arrivata l’associazione Nessuno tocchi poker andata dal medico di pronto soccorso Manuel Ruggiero proprio per denunciare gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari un’ambulanza me la vado a prendere io titolo del post E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa