Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale da Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti colpirà in maniera sproporzionata se verranno attaccati con quest’ultimo post di Donald Trump su Twitter l’escalation di vinacce prove di forza tra Washington e Teheran non fermarti a due giorni dall’uccisione del generale Custer è messo le mani la tensione aumenta per Anna lanciarazzi vicino all’ambasciata americana a Baghdad e carenza di cancellare dalle cartine Israele se vuoi reagire agli attacchi rimaniamo all’estero naturista italiana di 30 anni Eva Valerio è stata trovata morta sulla spiaggia di butara del Sud del Marocco carta originario di Thiene punto in provincia di Vicenza risultato a scomparsa da 24 ore sulla morte indagano le autorità marocchine che per ora seguono come pista principale quella dell’incidentela ragazza sarebbe deceduta per annegamento la Farnesina segue il cazzo con la massima attenzione torniamo in Italia un gruppo di ragazzi ha sequestrato un’ambulanza operatori sanitari del 118 all’ospedale Loreto Mare di Napoli per costringerli a soccorrere un amico sedicenne con una distorsione al ginocchio va denunciato su Facebook l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate fondata dal medico di pronto soccorso Manuela Ruggiero Pro per denunciare questo tipo di episodi di violenza a Napoli ci trasferiamo in Alto Adige a Bolzano 6 persone sono morte Altre 11 sono rimaste ferite in un tragico incidente stradale avvenuto a Lutago nel altoatesino Valle Aurina un’auto ha centrato a grande velocità gruppo di persone che si trovava a bordo strada si tratta di giovani turisti tedeschi del conducente dell’auto un ventisettenne di Chienes Stefan lechner che aveva un tasso alcolemico molto elevato E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto che linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa