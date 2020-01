Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Cesco Vitale in studio il presidente americano Donald Trump ha minacciato di verrai sanzioni pesanti contro l’iraq delle truppe americane saranno espulsi dal paese abbiamo lì una base era straordinariamente costosa costruire stato miliardi di dollari molto prima di me non ce ne andremo a meno che non ci rimborsino ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’air Force One servirà che chiedesse le forze statunitensi che andrà ne parleremo contro di loro sanzioni come non le hanno viste prima che in confronto quelle all’iran sembreranno morbide aggiunta la situazione sempre più confuse pericolosa che si staccheranno in Libia denonville incertezze anche sulle sorti della diplomatica europea che nei prossimi giorni è parlato del 7 gennaio come data plausibile ma non confermata dovrebbe approdare nel paese nordafricano per tentare di ottenere un cessate-il-fuoco Laricecolloqui tra le due fazioni in conflitto di governo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite delle Premiere Pajetta sarai generale Khalifa haftar la Farnesina è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Continua a lavorare L’appuntamento che resta in programma che dovrebbe essere guidato dall’alto rappresentante Joseph dei ministri degli Esteri italiano francese tedesco e britannico da Bruxelles non confermano ne smentiscono per ora la missione situazione completa evoluzione su diversi fronti dalla Libia l’iran e l’iraq spiegano fonti europee non permette per il momento di fare nessuna programmazione sull’ agenda dei prossimi giorni di Borrello prodotto tutto il resto in attesa degli eventi corso c’è soprattutto una seria riflessione sulla sicurezza delle delegazioni non tanto da parte italiana quanto dagli altri partner una turista italiana è stata approvata sulla spiaggia di dakhla Marocco la donna è Valerio 30 anni originaria di tiene nel vicentino era nella località turistiche a metà dei surfisti del Sud del Marocco per trascorrere le vacanze in camper con un amicoè stato proprio un amico a dare l’allarme Quando vuoi che la ragazza non ha fatto ritorno al camper le indagini si apprende da fonti locali non escludono nessuna pista anche se per ora si segue quella dell’incidente in particolare della megamento La prima ipotesi sulla causa della morte lo riferisce l’ANSA Giovanni Casarotto sindaco di Thiene anche se il sindaco precisa di aver appreso che le autorità marocchine stanno svolgendo ulteriori accertamenti la donna che ha contribuito alle ricerche sotto interrogatorio al procuratore della regione di dakhla disposto l’autopsia che verrà effettuata nosocomio di Agadir la Farnesina stai seguendo con la massima la vicenda strage in Alto Adige morti tre ragazzi falciati da un autocarro una ragazza romana rimasta ferita sembrava un terremoto una scena di guerra volavano schegge di vetro e pezzi di carrozzeria e poi quei corpi a terra erano ovunque e Romana ragazza italiana coinvolta nel tragico incidente avvenuto a Bolzano nel palazzo hanno perso la vita 6 ventenni tedeschicronaca ubriaco alla guida di un TIR entrato in centro storico a Portogruaro provincia di Venezia provocando danni per migliaia di euro di storici palazzi fermato dai Carabinieri una polacco è un miracolo che nessuno si è fatto male è accaduto verso le 4 per sabato e domenica essere violata è stata la centralissima via Mazzini comunemente Chiama stretta proprio per la sua conformità più che Maria sembra una calle che unisce via Martiri alla parallela via Garibaldi nel cuore della città i suoi palazzi storici che da tempo interdetta al traffico l’uomo alla guida un polacco di 45 anni Con ogni probabilità è uscito al casello autostradale di via Pordenone per poi dirigersi verso il centro giunta la rotonda che porta alla stazione dei bus di treni l’uomo ha continuato viaggio ignorando primo divieto di accesso in via Pordenone quindi un altro ingresso al centro storico in Borgo San Nicolò l’uomo è riuscito a percorrere anche via Garibaldi via Seminario sfiorando le auto in sosta finalivia Mazzini è Padre Bernardino E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

