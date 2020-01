Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione Francesco Vitale in studio Ali Akbar velayati consigliere del leader iraniano Ali khamenei citato da farsi news minaccia che gli Stati Uniti non ritirano le porte della Regione affronterà un altro Vietnam una nuova marea umana Teheran per il corteo funebre memoria del generale qassem soleimani dopo quella di ieri adhara riverisce se l’iran attaccherà gli Stati Uniti ci sarà una grande e rappresaglie metto in guardia se le truppe americane saranno costrette a lasciare l’iraq le sanzioni saranno enormi i leader di Germania Francia e Gran Bretagna e chiedono all’iran di tornare ad applicare l’accordo sul nucleare del 2011 contro Baghdad Conte caldeggia nazione Europea per scongiurare l’escalation assicura che l’Italia Farà il possibile per proteggere i militari italiani impegnati nella Regione continua la forte crescita del prezzo del petroliosopra i $70 ancora una tragedia sulle strade Le donne sono stato investito è ucciso nella notte sulla strada provinciale 360 arceviese Senigallia si tratta più donne di Pesa 34 e 40 anni che non appena uscita dalla discoteca mega’ camminavano a bordo strada quando sono state travolte da un’auto condotta da un uomo del posto risultato positivo all’alcoltest che è stato arrestato dalla polizia stradale di Ancona intervenuto il 118 che ha voluto uccidere Piersanti Mattarella non ha vinto e pure Non ha nemmeno perso perché quella riforma profonda delle istituzioni che mia sorella voleva realizzare in Sicilia e di cui c’è bisogno in tutto il paese è un lavoro che ancora deve essere portata a compimento le ragioni per cui è stato ucciso sono ancora attuali così il ministro per il mezzogiorno Giuseppe Provenzano a margine della commemorazione di Piersanti Mattarella assassinato dalla mafia 40 anni e dopo una partenza debole ma senza scosse corrente di vendite Sulla borsa europea Francoforte la peggiore c’è dell’ 1,6% Milano 1,3 con indice Fit MIB1,1 mentre Londra Prova a contenere le perdite con un calo dello 0 7% e mi sale del 1,6% sulla corta del prezzo del petrolio la borsa di Hong Kong termina la frutta con indice Hang Seng che c’hai dei 225,31 punti scivoland accorta 28220 6,19 crescita del prezzo del petrolio Brent sopra i 70 dollari e cambiamo ancora argomento su autostrade Giunti A questo stadio di analisi evidenzia hai qualcuno ha commesso negligenza grave è imperdonabile così il premier Giuseppe Conte Repubblica siamo per chiudere il dossier ci confronteremo nella maggioranza perché tutti siano coinvolti nella decisione che si baserà su valutazioni tecniche giuridiche sul adempimento e inadempimento del concessionario solo così rispetteremo la memoria delle vittime del Ponte Morandi e garantire la tutela degli interessi pubblici e uno dei dipendenti che lavora nella cascina un cittadino bulgaro l’uomo fermato su disposizione del PM di Milano Gianluca Frisco e relazioneanziana Carla quattri Bossi 90 anni trovata morta ieri in una cascina nella periferia sud della città l’uomo nella notte ha confessato l’omicidio e in più la squadra mobile ha trovato dei riscontri tra cui nella sua abitazione della vittima una turista italiana di 30 anni ha Valerio è stata trovata morta sulla spiaggia di dakhla Marocco da donna originali di Thiene Vicentino era nero località turistiche per trascorrere le vacanze in camper con un amico marocchino che ha dato l’allarme Quando non l’ha vista che mi sai da Gino tutto campo ma l’ipotesi più accreditata sarebbe l’annegamento di questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa