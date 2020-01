Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 6 gennaio in studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano il consigliere del leader iraniano citato da un’agenzia minaccia se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione punteranno un altro Vietnam una nuova marea umana a Tirana per il corteo funebre in memoria del generale sulle mani dopo quella di ieri tra un po’ ribadisce se l’iran attaccherà gli Stati Uniti ci sarà una grave rappresaglia e mette in guardia te le truppe americane saranno costretti a lasciare l’iraq e le sanzioni saranno enormi di Germania Francia e Gran Bretagna chiedono agli rana di tornare ad applicare l’accordo sul nucleare del 2015 contro bardahl.it nazione Europea per scongiurare l’escalation e assicura che l’Italia Farà il possibile per proteggere i militari italiani impegnati nella Regione continua intanto la forte crescita del prezzo del petrolio Brent sopra i $70 Albala cronaca ancora una tragedia sulle nostre strade Le donne sono stati investiti e uccisi nella notte sulla strada provinciale 316 a Senigallia si tratta di due donne di Pesaro di 34 e 40 anni che erano appena uscite dalla discoteca camminavano a bordo strada quando sono state travolte da un’auto condotta da un uomo del posto risultato positivo all’alcoltest che è stato arrestato dalla polizia stradale di Ancona intervenuta sul posto assieme al 118 l’ultima notizia in chiusura Il ministro per il mezzogiorno Giuseppe Prudenzano a margine della commemorazione di Piersanti Mattarella assassinato dalla mafia 40 anni fa dichiara la mafia che ha voluto uccidere Piersanti Mattarella non ha vinto e pure Non ha nemmeno perso perché quella riforma profonda delle istituzioni che mia sorella voleva realizzare in Sicilia e di cui c’è bisogno in tutto il paese è un lavoro che ancora deve essere un complimento Poi il ministro aggiunge le ragioni per cui è stato ucciso sono ancora attuali e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

