Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno informazione su autostrade Giunti A questo stadio di analisi evidente che qualcuno ha commesso negligenza grave imperdonabili così il premier Giuseppe Conte a Repubblica per chiudere il dossier e ci confronteremo nella maggioranza perché tutti siano coinvolti nella decisione che ti baserà su valutazioni tecnico-giuridiche tum inadempimento del concessionario sono così rispetteremo la memoria delle vittime della tragedia del Ponte Morandi e garantire la tutela degli interessi pubblici le parole di Conte la cronaca è uno dei dipendenti che lavoravano La Cascina un cittadino bulgaro l’uomo fermato su disposizione del PM di Milano in relazione all’omicidio dell’anziana Carla quattri nostri 90 anni trovata morta ieri in una cascina nella periferia sud della città l’uomo nella notte ha confessato l’omicidio In più la squadra mobile ha trovato dei riscontrilui nella tua abitazione gioielli della vittima e una turista italiana di 30 anni è Valerio Questo è il nome è stata trovata morta su una spiaggia in Marocco la donna Veneta era nella località turistica per trascorrere le vacanze in camper con un amico marocchino che ha dato l’allarme Quando non l’ha vista rientrare indagini A tutto campo ma l’ipotesi più accreditata sarebbe l’annegamento ultime notizie in chiusura vogliamo negli Stati Uniti a Los Angeles sono dal 1917 Golden globes vince il premio come miglior film Globo anche al regista Sam Mendes che supera Martin Scorsese a C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino il Golden Globe per la migliore commedia Venezia Alghero giachin Phoenix migliori attori solo due premi a Netflix che aveva accumulato 34 candidature Nicole Kidman in diretta piange senza L’Australia è morta di Rocky dei vincenti Russell Crowe miglioratore di una serie TV rimane in Australia e accusa il cambiamento climatico per gli incendi è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

