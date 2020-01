Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo lunedì 6 gennaio Epifania essere nel primo piano il consigliere del leader iraniano citato da un’agenzia minaccia gli Stati Uniti Se non ritirano le forze dalla affronteranno un altro Vietnam una nuova marea umana intanto a Tirana per il corteo funebre in memoria della generale sulle mani dopo quella di ieri pranzo ribadisce se l’iran attaccherai Stati Uniti ci sarà una grave rappresaglia e mette in guardia se le truppe americane l’hanno costretta a lasciare l’iraq le sanzioni saranno enormi Che ridere di Germania Francia e Gran Bretagna chiedono all’iran di applicare l’accordo sul nucleare del 2015 contro Bagdad Conte caldeggia un’azione Europea per scongiurare l’escalation assicura che l’Italia Farà il possibile per proteggere i militari italiani impegnati nella regione MontiIntanto la porta e crescita del prezzo del petrolio Brent sopra i 70 dollari al barile in Italia la cronaca ancora una tragedia sulle nostre strade due donne sono state investite ucciso nella notte sulla strada provinciale 360 Senigallia erano originari di Pesaro 34 e 40 anni ed erano appena uscite da una discoteca camminavano a bordo strada quando sono state travolte da un’auto condotta da un uomo del posto risultato positivo all’alcoltest che è stato arrestato dalla polizia stradale di ancora intervenuta sul posto assieme al 118 a che ora cronaca è uno dei dipendenti che lavorava nella cascina un cittadino l’uomo fermato su disposizione del PM di Milano in relazione all’omicidio dell’anziana Karl 4 in botti 90 anni trovata morta ieri in una cascina nella periferia sud della città l’uomo nella notte ha confessato l’omicidio in più mobile ha trovato dei gioielli nella sua abitazione Oltre ad altri riscontri in chiusura spazio al cinema 1917 a sorpresa ai Golden globes vince il premio comefilm Globo anche al regista Sam Mendes che supera Martin Scorsese a C’era una volta Hollywood Quentin Tarantino il Golden Globe per la migliore commedia Renée Zellweger e giachin Phoenix migliori attori due premi a Netflix che aveva accumulato ben 34 candidature Nicole Kidman in diretta piange pensando all’australia la morsa dei roghi degli incendi mentre Russell Crowe miglior attore in una serie TV rimani in Australia e accusa il cambiamento climatico per gli incendi è il caldo anomalo è tutto grazie per averci seguito informazione torna la prossima edizione

