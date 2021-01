Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 6 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio Raddoppia la sanità ma il nodo resta il mese notte di lavoro al tesoro sulla nuova versione del Piano italiano per l’uso dei fondi europei il recovery Plan per oggi a Palazzo Chigi con numeri nuovi problemi vecchi fino a 18 miliardi per la sanità ma anche la richiesta di usare almeno in parte 12 miliardi i soldi Del Mes per finanziare altri interventi sulla salute un’idea che 5 Stelle continuano a considerare irricevibile riapertura in ordine sparso per le scuole amministratori ne assicura che le superiori Torneranno in classe in 11 visto che il problema dei trasporti è stato risolto ma in Piemonte Attenderò il 18 Veneto Friuli Venezia Giulia che le marche il 31 gennaio la Puglia il 15 il Trentino anticipa giovedì dalle 7 le nuove misure del governo weekend del 9 10 arancione in tutta Italia fascia gialla rapportata con stop agli spostamenti per gligiorni inasprimento delle soglie RT Mattarella firma decreto con le misure anti covid e intanto sono 15378 i nuovi contaggi 649 decessi il tasso di positivi scende alle 11 4% in Italia sono 240 7544 le vaccinazioni eseguite il 51,7% delle 479700 dosi segnate cronaca l’hotel eberle di Bolzano è stato distrutto da una frana che si è abbattuto sulla struttura a fondo fortunatamente chiusa i soccorritori escludono vittime nelle ultime settimane a Bolzano si dovute precipitazioni oltre la media le passeggiate di Sant’Osvaldo che terminano nei pressi dell’albergo erano state chiuse per frane di piccole dimensioni e con 75% di voti scrutinati nei ballottaggi in Georgia per il Senato i signori di Senatori repubblicani o scem di David per 2 kg Leicester contro sorpassano i candidati dem John osso per Rafael50,6 x 149,4 e 50,2 a 49,8 % la corsa però resto Senato testa a testa intanto mai pensa detto Donald Trump che non credo di avere i poteri per bloccare la certificazione della Vittoria di Joe biden da parte del congresso che si riunisce oggi in sessione plenaria sotto la sua presidenza Trump lo ammonisce politicamente dannoso per lui ti rifiutasse di bloccare la certificazione una procuratore di Canossa Wisconsin ha deciso di non incriminare il roster chef che il poliziotto che lo scorso anno starò 7 colpi alla schiena del ventinovenne afroamericano Giacomo Blake lasciandolo paralizzato dalla cintura e giù un episodio che alimenta ulteriormente le proteste scatenate dall’uccisione di George Lloyd Bank ramp l’avvocato della famiglia ha espresso immensa delusione per la decisione in Germania la Merkel trova l’accordo con il Tumblr per prolungare lockdown fino al 31 gennaio nel Regno Unito dove è Siri60.000 contagi in un giorno Johnson annuncia un nuovo look down fino a marzo l’avvenuta vaccinazione di 1,3 milioni di persone altri 4,6 miliardi di utili per le imprese intanto l’equipe di Scienziati il velo MS è partita per la cena per investigare sulle origini del covid Map senza aver ottenuto ancora il via libera di Pechino al direttore della MS che tu sei molto deluso dal mercato Ok dalle autorità cinesi Sport Milan Juve di stasera a rischio per covid-19 solo esserci altri positivi tra i bianconeri dopo Alessandro e Cuadrado le ASL di Torino potrebbe bloccare la partenza della squadra un’opzione il direttore del dipartimento di prevenzione della ASL città di Torino testi non esclude in questo momento non si può parlare di focolaio ma se dovessero esserci nuovi casi e venisse confermato un focolaio non controllare in squadra l’ASL per la sicurezza dei giocatori sarebbe costretta a intervenire bloccato la trasfertatutto anche per questa edizione Vi auguro un buon inizio di giornata e un buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa