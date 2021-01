Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il re Raphael Var no vince il ballottaggio in George ed entra nella storia come primo senatore afroamericano delle stato schiavista era dal 2000 che bene non vincevano un seggio elettorale senatoriale nel Pet state testa a testa invece nell’altro due con il 98% di voti scrutinati il dem No sto fa il 50,1% contro il 49,90% David perde il primo a un messaggio di circa 9 mila preferenze intanto mi pensi di Trump di non avere i poteri per bloccare la certificazione della Vittoria di biden da parte del congresso che si riunisce oggi in sessione plenaria sotto la sua presidenza Trump Lama liscia e saresti politicamente dannoso si rifiuta di bloccare la certificazione poi insiste se ci aiuti vinciamo la presidenza Raddoppia la sanità ma il nodo resta il mess notte di lavoro al tesoro sulla nuova versione del Piano italiano per l’uso dei fondiil recovery Plan sarà oggi a Palazzo Chigi con numeri nuovi problemi vecchi fino a 18 miliardi per la sanità ma anche la richiesta di usare almeno in parte i soldi del West per finanziare altri interventi sulla salute che il MoVimento 5 Stelle continua considerare irricevibile i clan mafiosi sfruttano emergenza covid delle indagini rivelano che stanno già tentando di accedere alle misure di sostegno all’economia e di infiltrarsi nei servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali il pericolo è che ora cerchino di mettere le mani sui vaccini a lanciare l’allarme è il quarto report dell’organismo di monitoraggio istituito dal capo della polizia su rischio di infiltrazioni nell’economia da parte delle mafie che lancia anche un altro allarme è boom di attacchi informatici quelli diretti alle infrastrutture di rilevanza Nazionale sono aumentati del 350 % Con un incremento del 104% delle persone denunciate riapertura in ordine sparso per le scuole la ministra Azzolina assicura che le superiori Torneranno in classe l’11 visto che il problema dei treè stato risolto ma il Piemonte attenderà il 18 Veneto Friuli Venezia Giulia Calabria Marche il 31 gennaio la Puglia il 15 il Trentino anticipo e giovedì dalle 7 alle nuove misure del governo weekend del 9 10 arancione in tutta Italia fascia gialla rapportata con stop agli spostamenti per gli altri giorni inasprimento delle soglie reti matrella firma il decreto con le misure anti covid Intanto sono 15378 i nuovi con Angy 649 decessi il tasso di positività scende 11,4 in Italia sono 240 7544 le vaccinazioni eseguite 51,7 delle 479700 dosi consegnate in Germania invece la Merkel trova l’accordo con i Lander per prolungare lockdown al 31 gennaio nel Regno Unito dove si arriva a 60000 contagi in un giorno non sono annuncia un nuovo Logan fino a marzo l’avvenuta vaccinazione di 1,3 milioni di persone altri 4,6 miliardi di sterline per le imprese Intanto le equipe di Scienziati della messa è partita per la cena per investigareorigini di covid-19 ottenuta ancora via libera di Pechino il direttore della MS ghebreiesus è molto deluso dal mancato Ok delle autorità cinesi sono 53 gli attivisti del fronte Democratico arresti di oggi a Hong Kong per aver organizzato e partecipato alla sua versione dei poteri dello stato in base all’articolo 22 della legge sulla sicurezza nazionale è la motivazione della Maxi retata che ha mobilitato 1000 agenti di polizia per le primarie del 20 20 organizzato in vista delle politiche di settembre rinviate di un anno a causa del covid-19 scelto da biden come futuro leader della diplomazia è un attacco a chi difende i propri diritti Stati Uniti Sono a fianco del popolo di Hong Kong una procuratore di Canossa Wisconsin ha deciso di non incriminare rustins che il poliziotto che lo scorso agosto starò 7 colpi alla schiena al ventinovenne afro-americano e Giacomo Black lasciandolo paralizzato dalla cintola in giù un episodio che alimenta ulteriormente le proteste scatenate dall’uccisione di George Lloyd Banks l’avvocato di famiglia espresso immensa delusione per la decisionedello sviluppo e dell’ambiente danno il via libera alla sogin per pubblicare la carta delle aree idonee ad ospitare di scorie nucleari individuati in 7 regioni Piemonte Lazio Toscana Puglia Basilicata Sardegna e Sicilia bensì Peppe siti ma governatori e sindaci sono già sul piede di guerra E minacciano rappresaglie Basta polemiche dice ministro dell’ambiente costa è un altro che il paese aspetta da tempo da troppi anni di rifiuti radioattivi Sono stipati in siti provvisori ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa