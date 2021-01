Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Akron Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il 21 che ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato battendo la senatrice uscente che sono onorato dalla fiducia e che ha dimostrato in mente ho alternato a lavorare per tutti i giorgiani ha detto reverendo se la sua vittoria fosse confermata sarebbe il primo senatore afroamericano delle Stato schiavista della Georgia risultato storico giornata cruciale per Trump congresso si riunisce per certificare la vittoria di biden il suono 247500 44 le vaccinazioni eseguite in Italia il 51,7% rispetto alle 479700 dosi consegnate per la prima Trance di vaccini seiser destinati all’Italia di sono circa 70 mila le somministrazioni effettuate martedì la regione è la percentuale più alta del Lazio con il 77,9% seguono Toscana Veneto in fondo alla classifica e ci sono Lombardia Valle d’Aosta Sardegnae Calabria per quanto riguarda il vaccino talmente in somministrazione la risposta in monetaria indotta è precoce ma per parlare di protezione del copyright meglio attendere l’assunzione della Seconda dose e quanto assicura Tgcom24 il professor Massimo Galli ordinario di malattie infettive di uni Milano primario all’ospedale Sacco di Milano che precisa Mi riferisco al vaccino seiser già provato da che i dati degli stupidi hanno efficacia 95% Ciò non toglie quindi che in qualche caso isolato la malattia si possa manifestare anche in persone completamente vaccinate anche se da quello che si è visto rari casi di malattia Severa e per la new entry reithera a mia conoscenza risponde Galli ci sono dati interessanti ma ancora preliminari Mi auguro che questo vaccino posso trovare uno spazio importante nel prossimo futuro il recovery Fund è davvero un’occasione irripetibile Grazie l’Europa disporremo di 209 miliardi dei quali 82 di sovvenzioni a fondo perduto per la ricostruzione post covid e siamodi fronte al piano Marshall del XXI secolo l’ha detto Silvio Berlusconi aggiungendo il governo Conte Mira una spesa dispersiva e orientata al consenso non ne proponiamo un’altra opposta quella di un grande progetto di del nostro paese e voltiamo ancora pagina ai clan mafiosi sfruttano l’emergenza covid e le indagini rivelano che stanno già tentando di accedere alle misure di sostegno all’economia e di infiltrarsi nei servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali ed è tutto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa