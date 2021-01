Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 6 gennaio in studio a Giulia per somministrare il vaccino fa il commissario domenica Arthur invierà subito 1500 operatori tra medici e infermieri e integrazione dei 3800 gli operativi nelle singole regioni la suddivisione sarà in base alla popolazione entro il 7 gennaio sarà comunicato l’elenco del personale individuato per regione all’agenzia per il lavoro e a partire dalle 20 i primi candidati saranno disponibili l’assicuratore al vertice tra governo e regioni durante il quale il ministro della Salute speranza dice che ora è in atto quel accelerazione Nella campagna vaccinale necessarie al paese è pronto siamo secondi per numero di motivazioni inuit nelle regioni è partita la macchina 70000 dosi al giorno in attesa degli altri vaccini autorizzati e le regioni chiedono più personale per chi fa più vaccini e il Clan la mafiasfruttano l’emergenza covi delle indagini rivelano che stanno già tentando di accedere alle misure di sostegno all’economia e di infiltrarsi nei servizi di sanificazione per le strutture turistiche commerciali il rischio che cerchino di mettere le mani sui vaccini a lanciare l’allarme è l’organismo di monitoraggio istituito dal capo della polizia la mafia vuole mettere le mani su un recovery il presidente dell’antimafia Nicola Morra Intanto è boom di attacchi informatici sono aumentati del 353 % Facebook rimuove le pagine delle associazioni no vax scrive il virologo Roberto burioni chiusura e domani Torneranno in classe 5 milioni di studenti italiani delle elementari delle medie rientro posticipato alle 11 per quelli delle scuole superiori anche te Alcune regioni hanno scelto altre date per il rientro in classe il Piemonte il 18 gennaio Friuli Veneto e Marche il primo febbraioCampania riaprirà lunedì 11 per le scuole dell’infanzia e le prime due classi della primaria la Calabria proseguirà con la didattica a distanza elementari fino al 15 gennaio alle superiori fino al 31 didattica integrata per tutti fino al 15 gennaio e a distanza per tutti fino al 17 gennaio in Molise e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

