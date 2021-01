Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Torneranno in se domani 5 milioni di studenti italiani delle elementari e delle medie rientro posticipato a lunedì 11 per quelli delle scuole superiori anche se alcune regioni hanno scelto altre date per il rientro in classe il Piemonte 18 gennaio Friuli Veneto e Marche il primo che Brian la Campania riaprirà lunedì 11 gennaio per le scuole dell’infanzia le prime due classi della primaria la Calabria proseguirà con la didattica di danza elementari fino al 15 gennaio alle superiori fino al 31 in Puglia didattica integrata per tutti fino al 15 gennaio e a distanza per tutti fino al 17 in Molise ti penso ministro vaccino paese Il commissario Domenico Arcuri inviare subito 1500 operatori tra medici e infermieri a integrazione dei 2800 già operativi nelle singole regioni la suddivisione sarà in base alla Poohentro il 7 gennaio sarà comunicato l’elenco del personale individuato per regione alle agenzie per il lavoro e partire dalle 20 i primi candidati saranno disponibili dal sicuro ancora il vertice tra governo e regioni durante il ministro della Salute Roberto Speranza dice che ora in atto quel accelerazione Nella campagna vaccinale necessaria il paese è pronto siamo secondi per numero di vaccinazioni Inu e nelle regioni è partita la macchina 70000/12 Sono in attesa degli altri vaccini autorizzati e le regioni chiedono più personale per chi fa più faccine gli altri palestinesi riceveranno solo a febbraio i primi vaccini anti Davide Valli forniture arriveranno un gran aiuto dell’ Organizzazione Mondiale della sanità dell’Unicef International accusa Israele di praticare una discriminazione istituzionalizzata danno dei palestinesi com’è potenza occupante ha l’obbligo di far sì che i vaccini pieno distribuiti in maniera egualitaria e onesta e palestinesi che vivono sotto occupazione in cisgiordania ea Gaza abbiamo degli Stati Uniti il reverendo Democratico Raffaeleil ballottaggio in Georgia ed entra nella storia come primo senatore afroamericano dell’ex stato schiavista era dal 2000 che non vincevano un seggio senatoriale nel Peach state il vicepresidente pent dice a Trento di non avere i poteri per bloccare la certificazione della Vittoria di biden da parte del congresso che si riunisce oggi in sessione plenaria sotto la sua presidenza Trump insiste se vinciamo la presidenza è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa