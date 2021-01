Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale buon epifania Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno informazioni abbiamo dei vaccini in apertura perché l’agenzia Europea del Parma che ha dato l’ok al siero anti covid edilmoderna comunica la stessa eh Ma si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell’Agenzia quello di Fazer La Commissione Europea scrittura efficace come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione Europea La commissaria la sanità ha sottolineato che ora siamo più vicini all’obiettivo di avere portafoglio di vaccini anti covid e sicuri ed efficaci Domani la riunione dell’aifa in Italia per il via libera all’utilizzo nel nostro paese per il ministro della Salute Roberto Speranza è un altro importante passo avanti contro il virus ma la sfida è ancora dura il momento è stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo 13,7 ad aprile 21,5 milioni entro la fine mangio e si può completare la faccinaentro agosto lo conferma il commissario Arcuri al vertice governo regioni assicurando che per somministrare il vaccino paese Riviera subito 1500 operatori tra medici e infermieri e integrazione dei 3800 operativi nelle singole regioni il ministro salute Roberto Speranza ha detto che ora il paese è pronto Mentre per il ministro boccia è stato avviato un percorso che ci porterà ad uscire dall’emergenza entro l’estate Intanto sono stati 2275 51 i controlli effettuati su tutto il territorio nazionale del 11 marzo al 31 dicembre 2020 con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus covid-19 lo rende noto il Viminale le persone controllate sono stati 30 milioni 600 37601 di queste 500 26893 sono state sanzionate in 1,72 % e 3000 52 denunciati per aver violato la quarantena sono 8 milioni 600 37450 verifiche su attività ed esercizi commerciali che hanno portata provvedimenti sanzionatori nei confronti di 16655 titolari di attività e altre931 provvedimenti di chiusura la politica il ministro dell’economia Gualtieri e consegnato il premier Giuseppe Conte la vostra giornata del recovery Plan che recepisce alcune delle osservazioni dei partiti della maggioranza quartiere quanto trapela da fonti di maggioranza avrebbe illustrato la base a prendere una lunga riunione a Palazzo Chigi insieme ai ministri degli affari del Sud Amendola e Provenzano che hanno lavorato insieme a me a fare la stesura del documento aggiornato è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

