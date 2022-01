Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale buona epifania il Consiglio dei Ministri approva le nuove misure contro il covid il decreto prevede l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 Dunque del super game pass per i lavoratori in questa fascia d’età scuola con tre passaggi alle superiori non vaccinati vanno in da dalle elementari a casa con due casi in una settimana il tasso di crescita dei ricoveri aumentato del 25,8% secondo l’istituto americano di ricerca i mia metà febbraio si avrà in Italia decessi tra i 340 e i 570 al giorno Un anno fa la salto al congresso americano Trump ha disdetto l’annunciata conferenza stampa mentre Maiden e si prepara ad annunciare oggi la straordinaria responsabilità dell’ex per americano per il caos e il massacro che abbiamo visto ha detto il 6 gennaio dello scorso anno il ministro Garlando vuole portare a processo sia Chiara presente si è responsabili cisgiordania una palestinesedall’esercito israeliano cronaca il cadavere di una donna è stato trovato ieri sera ha chiuso i due sacchi neri del parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni di Trieste è la stessa zona in cui abitava la stessa 33enne Liliana rinovis con parte il 14 dicembre scorso gli inquirenti sono quasi sicuri che si tratti del suo cadavere marito è stato portato in ospedale per accertamenti medici gli avvocati della Marvel hanno chiesto di annullare il processo in cui la ex compagna di Einstein è stata giudicata colpevole di traffico sessuale di minori di togliermi uno nuovo dopo la rivelazione che due giurati per convincere il resto della giuria avrebbero raccontato in camera di consiglio di stato anche loro vittime di abusi gelateria di calcio dimezzata per hotel covid e non si disputeranno oggi Atalanta Torino Fiorentina Udinese Bologna Inter Salernitana Venezia le prime due per il blocco della trasferta di più gli altri per la cura di te ne importa della ASL in campo Sampdoria Cagliari 12:30 Lazio Empoli Spezia Verona alle 14:30 Sassuolo Genoa 16:30 milan-roma alle 18:30 Juventus NapoliE45 chiudiamo con il tennis Djokovic si rischia di saltare di Australian Open il tennista serbo numero uno al mondo che non vaccinato ha ricevuto permesso speciale per partecipare al primo Slam della stagione è stato in aeroporto a Melbourne perché privo di una legittima esenzioni mediche ora fatto ricorso nella TIM Cup d’Italia Cerca Intanto oggi contro la Russia è un posto nelle semifinali magari fuori al secondo turno nei tipi di Adelaide ed è tutto vi auguro buon proseguimento di ascolto buona Epifania

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa