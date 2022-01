Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio redazione amica però Giuliano Ferrigno oltre 810000 nuovi contagi covid in Italia con 1 + 153 % in una settimana e quanto emerge dal monitoraggio della fondazione gimbe che rileva della settimana 29 Dicembre 4 gennaio un’esplosione di nuovi casi in tutte le regioni rispetto alla settimana precedente un ulteriore aumento di decessi in tre giorni raddoppiano i casi attualmente positive le persone in isolamento continuano a salire di Capri con sintomi e le terapie Intensive e io ti metto tre giorni di Chiara Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe si è registrato un esplosione di casi Purtroppo le nuove misure definite ieri dal consiglio di venirti sono il frutto di compromessi politici piuttosto che di una coraggioso strategia di contrasto alla pandemia concludi cartabellotta ed è intanto sempre più vicino l’obbligo vaccinale per gli over 50 ma anche Smart Working e nuove regolescuola via Libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto è arrivato ieri al termine di una giornata che ha vinto prima una cabina di regia dal Presidente del Consiglio Mario Draghi capi delegazione delle forze di maggioranza poi il confronto con le regioni infine il Consiglio dei Ministri andiamo in Australia Dov’è il campione il tennista Novak Djokovic stato un respinto per visto il regolare potrà rimanere a Melbourne fino a lunedì 10 gennaio i giocatori servono vax che punta partecipare all’asta l’Europa in grazie a un’invenzione del vaccino ha ottenuto una prima parziale Vittoria nell’udienza on-line a cui hanno partecipato i suoi avvocati il provvedimento di espulsione non verrà attuato prima di lunedì nel frattempo e legali sperano di risolvere il caso per consentire al 34enne Dimmi il grado di partecipare al torneo che si apre ricordiamolo il 17 gennaio in Italia in chiusura freddo e gelo in arrivo con il giorno dell’epifania iniziato la fase decisa invernali e sulla nostra penisola 20 via via più freddi soverano su tutte le regioni Mentre una perturbazione che porterà forti precipitazioni su Molte zone nelle prossime ore il maltempo si sposterà sulle regioni centrali localmente anche alprecipitazioni sparse debolmente nevose fino in collina anche in Sardegna successivamente fino a sabato 8 il tempo migliorerà al centro-nord con il sole è prevalentemente le piogge riguarderanno soltanto le regioni Mediterranee i campioni i venti freddi fanno crollare le temperature sia diurne solo 4 gradi al nord sotto i 10 al centro notturne ampiamente sotto zero attenzione vicinissima allo zero al centro e la l’ultima notizia per il momento l’informazione alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa