Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio viene casa semplicemente chiuso per Donald Trump il Senato ha respinto sia l’accusa di abuso di potere sia quella di ostruzione al congresso decidendo dopo una battaglia durata mesi che non ci sono le condizioni perché il presidente degli Stati Uniti venga rimosso dal suo incarico una grande vittoria per il Tycoon che oggi alle 18 per un discorso ha tenuto una maggioranza dei senatori repubblicani con l’eccezione dei m mails della camera Nancy pelosi terza carica dello Stato traccia la copia del discorso di Trump congresso dopo che il presidente aveva evitato di stringerle la mano Cambiamo argomento un team di ricerca cinese dato Dalila nuan annunciato un’importante scoperta si tratta dei risultati positivi emersi da due farmaci la bidone la darunavir che potrebbero effettivamente divide il virus nelle cellule in vitrorispetto di malattie infettive Massimo Galli frena la cura è ancora lontana e anche l’organizzazione Mondiale della sanità chiarisce non ci sono terapie efficaci conosciute Intanto i morti sono saliti a 565 con oltre 28000 persone che hanno contratto il virus e salgono a 20 i contagiati a bordo della nave da crociera in quarantena al largo delle Coste giapponesi invariate le condizioni dei due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani l’astronauta Luca Parmitano dell’agenzia spaziale Europea a salutare i colleghi ed entrato nella navetta russa soyuz per cominciare il suo viaggio di rientro terra con i colleghi Alexander sciolto e Cristina con il Portello che separa la navetta dalla stazione spaziale stato chiusi a bordo sono rimasti il nuovo comandante Oleg di Ponza con i colleghi Andrew Morgan e Jessica mail entrambi della NASA Oliviero Toscani per una frase a un giorno da pecora sul ponte Morandi Ma a chi interessa che caschi un ponte smettiamo l’avrebbe dettoindignazione richieste di scuse i familiari delle vittime parlano di esternazioni inopportune e confuse si dissociano Aspi Alessandro Benetton Il diretto interessato Sì scusa le parole suonano incomprensibili senza parlato in quel modo chiedo scusa ho sbagliato trattativa in salita nella maggioranza sulla prescrizione Movimento 5 Stelle PD e Leu rumeno sul cosiddetto Lodo Conte bis la prescrizione si fermerebbe solo in caso di condanna in primo grado confermata in appello buona fede nelle trattative dal PD Orlando sfera in un rinvio Ci sarebbe modo di affrontare con la riforma del processo penale 32 di emendamenti dei relatori di governo sul milleproroghe fino al 31 marzo sarà ancora possibile chiedere le detrazioni al 19% per cunette sanitari per inutile l’università i pagamenti sono stati fatti in contanti luogo è la candidata del MoVimento 5 Stelle alla presidenza della commissione banche andiamo a Sanremo Francesco Gabbani Domina la prima classegenerale di Sanremo Dopo l’esibizione di tutti i big ed è ancora Fiorello Show scende le scale dell’Ariston vestito da Maria De Filippi si aggiunge come un quinto quartetto dei Ricchi e Poveri in viene a ripetizione lasciando il segno emozione Per il duetto Ferro Ranieri standing ovation per Fabrizio Frizzi nel giorno del suo 60esimo compleanno del presentatore sul palco moglie Carlotta questa settantesima edizione l’avrebbe dovuta condurre lui dice commosso Amadeus ed è morto all’età di 103 anni Kirk Douglas icona di Hollywood star di film classici come Spartacus sfida all’ok Corral nella sua lunga carriera ha interpretato 75 film guadagnando in Oscar alla carriera nel 1996 e numerose nomination Alla notizia della morte del figlio Michael con un post su Facebook del mondo era una leggenda per noi era solo un papàOlimpico Lazio Verona recupero della Diciassettesima giornata di Serie A deciso per consentire ai biancocelesti di disputare la finale poi vinta di Coppa italiana gli uomini di Inzaghi salgono meno 4 punti dalla Juve meno 1 dal secondo posto dell’Inter l’Hellas a quota 31 è a una lunghezza del terzetto Cagliari e Milan che si con te è un posto Io non roba League E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

