Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio incidente sulla linea ad alta velocità all’altezza di Casalpusterlengo un treno alta velocità È deragliato alcune vetture si sono ribaltate morti in macchina è un altro ferroviere una trentina di persone sono rimaste ferite ma non sarebbero gravi l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 6 nei pressi della stazione di Casalpusterlengo la matrice del treno tre vedere agliata staccandosi dal resto del convoglio andandosi a schiantare contro una cabina elettrica di servizio a margine della ferrovia Vi aggiorneremo le prossime edizioni per ora Cambiamo argomento andiamo all’estero parliamo Torniamo a parlare di Trump il NAT americano ha tolto il presidente americano dall’accusa dipotere in seconda votazione sul secondo articolo l’impeachment assolto anche dall’accusa o soluzione al congresso La soluzione è stata adottata con 52 voti a favore e 48 contrari si chiude così che si fa il sole con la soluzione del presidente Donald Trump da parte del Senato le accuse Come dicevamo era un abuso di potere ostruzione del congresso per approvare l’impeachment e con la conseguente rimozione del Tycoon dallo studio Vale sarebbe stato di 77 senatori Torniamo a parlare di coronavirus in bilancio dei morti è salito a565 oltre 28mila i contagi ma aumenta in Cina il numero delle persone guarite un team di ricerca cinese annunciato un’importante scoperta si tratta di risultati positivi emersi da due farmaci che potrebbero effettivamente inibire il virus nelle cellule in vitro Ma allora Mondiale della sanità preme chiarisce non ci sono terapie efficaci conosciute salgono intanto avvenuti le persone infette a bordo della nave da crociera in quarantena al largo delle Coste giapponesi in variele condizioni dei due turisti cinesi ricoveratelo Spallanzani di Roma massimo livello di allerta in Italia per prevenire la diffusione del coronavirus in tutti gli aeroporti sono state levate le misure di controllo con 628 volontari impegnati nei piani di sorveglianza in quelli principali sono stati installati i termo scanner per il controllo della temperatura corporea altro incidente un aereo con 177 passeggeri a bordo finito fuori pista all’aeroporto sabiha gokcen di Istanbul il velivolo si è spezzato in due dopo essere uscito di pista all’atterraggio l’aereo della compagnia turca Pegasus Airlines aerei in arrivo da il traffico nel secondo Scalo della Metropoli è stato chiuso si aggrava il bilancio dell’incidente secondo quanto riferito dal ministro della sanità i morti sarebbero tre tre feriti sono ricoverati in terapia intensiva oltre 150 i feriti e torniamo in Italia un uomo e una donna di circa 30 anni sono stati trovati morti in un appartamento di Piossasco nel Torinese i carabinieriintervenuti su segnalazione al 112 di grida di aiuto provenienti dall’abitazione un primo esame cadaveri uno sopra l’altro presentano ferite da arma da taglio i primi accertamenti tendono ipotizzare l’omicidio-suicidio alcune sul posto anche i vigili del fuoco E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa