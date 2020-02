Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio incidente sulla linea dell’alta velocità all’altezza di Casalpusterlengo siamo in provincia di Lodi un treno È deragliato e alcune vetture si sarebbero ribaltate morti due macchinisti una trentina di persone sarebbero rimaste ferite in modo grave dalle 530 la circolazione sospesa sulla linea alta velocità Milano Bologna per lo zio del treno 95 95 Milano Salerno nei pressi della stazione di Praga le cause Sono in corso di accertamento sul posto di vigili del fuoco i mezzi di soccorso tutti i treni In entrambe le direzioni sono stati interrogati sulla linea convenzionale Milano Piacenza con ritardi fino a 60 almeno due vagoni oltre alla matrice del Frecciarossa si sono ribaltati in seguito all’incidente andiamo all’estero come previsto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al solito dalle 6Gate nell’articolo 1 del impeachment quello sull’abuso di potere Trump è stato assolto con 52 voti a favore 48 contrari tutti i 47 senatori democratici più il repubblicano mitt romney ci spostiamo ora Gerusalemme 14 persone sono rimaste ferite nel centro di Gerusalemme 1 in maniera grave dopo che un’auto ha fatto irruzione in un locale molto frequentato nelle zone della movida notturna della città stampe vestite secondo la polizia si tratterebbe di un atto terroristico E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di assolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa