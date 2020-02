Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il treno Frecciarossa AV 9595 Milano Salerno È deragliato sulla linea alta velocità nei pressi di Livraga in provincia di Lodi e alcune vetture si sono saltati due morti entrambi i ferrovieri 27 i feriti il treno è il primo del mattino partito dalla stazione centrale di Milano alle 5:10 al momento dell’incidente a Cerano 28 passeggiare in tutto oltre al personale di Trenitalia poteva essere una carneficina ha detto il prefetto di Lodi Marcello Perdona la ministra Paola de Micheli sta andando sul posto la procura di Lodi aperto un’inchiesta ci si avvicina al Picco epidemico stagionale dell’influenza il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 795000 x 1dall’inizio della sorveglianza di circa 4 giorni 266000 casi in Italia è questo l’ultimo aggiornamento del bollettino influnet dell’istituto superiore di sanità Val d’Aosta Lombardia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Basilicata le regioni maggiormente colpite vediamo del coronavirus e la paura del virus che rischia di costare al turismo italiano almeno 1,2 oltre 13 milioni di presenze e sono Stime conservative se la psicosi dovesse continuare il conto potrebbe essere ancora più Salato a dirlo Vittorio Messina presidente Diaz turismo Confesercenti nella giornata dell’incontro tra il Sottosegretario al turismo Lorenzo Bonaccorsi e i rappresentanti delle imprese del settore attacchi aerei israeliani hanno ucciso nella notte 12 Combattenti film gragnani vicino a Damasco nel sud della Siria lo riferisce l’osservatorio Siriano per i diritti umani sia Combattenti siriani sia stranieri sono stati uccisi negliAkita loro Forse ci sono anche libanesi e pasdaran iraniani ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa