Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale nuova Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Frecciarossa deraglia a Lodi due morti entrambi ferrovieri 27 i feriti il fatto è accaduto sulla linea alta velocità nei pressi di Livraga Il treno è il primo del mattino partito dalla stazione centrale di Milano alle 5:10 al momento dell’incidente a bordo c’erano 28 passeggeri in tutto oltre al personale Trenitalia un altro corpo è stato estratto stamani dai cumuli di neve provocati dalle valanghe che negli ultimi due giorni avevano colpito le montagne della provincia orientale turca di Ivan il bilancio complessivo sale così a 39 vittime è stato riaperto nella notte all’aeroporto di Istanbul dove ieri sera un Boeing 737 della compagnia Turchia Pegasusè uscito di pista e si è spezzato durante le manovre di atterraggio provocando Secondo l’ultimo bilancio ufficiale tre morti tutti i cittadini turchi e 180 feriti la borsa di Milano aperto oggi in rialzo l’indice MIB avanza dello 0,46% a 24347 punti 2 persone compreso un neurologo dell’asp e agli arresti domiciliari a Siracusa due obblighi di dimora 7dt di esercitare la professione di medico anche per due dell’INPS 73 indagati compresi 12 medici della afc dell’INPS e beni sequestrati per €600000 il bilancio dell’ inchiesta Ippocrate contro falsi invalidi della procura di Siracusa basata su indagini dei Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria parliamo di scuola in particolare di precariato abbiamo fatto il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico sentiamoper andare a vedere comunque andare a rivedere la garanzia giovani lavoratori precari a tutti i collaboratori ma soprattutto nella scuola dove è evidente che ci vediamo con il Festival di Sanremo standing ovation del teatro Ariston ieri sera per la riunione dei Ricchi e Poverisulle note dei pezzi l’ultima amore La prima cosa bella è che sarà il Quartetto si è ritrovato l’ha trascinato il pubblico e la sala stampa del festival in un pianto liberatorio incursione di Fiorello improvvisato il quinto del gruppo e ha intonato di nuovo che sarà ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa