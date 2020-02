Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il treno Frecciarossa AV 9595 Milano Salerno deragliato sulla linea alta velocità nei pressi di Ospedaletto Lodigiano in provincia di Lodi due morti entrambi ferroviari tra i feriti treno e il primo del mattino partito dalla stazione centrale di Milano alle 5:10 poteva essere una carneficina dei tuoi prefetto di Lodi Marcello Cardona la motrice del convoglio dopo essere sviata dei Binari sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava sul binario parallelo e poi contro una palazzina delle ferrovie dove ha terminato la sua corsa Bentornato a Luca Parmitano che dopo 201 giorni di attività nello spazio è rientrato sulla terra atterrando con successo in Kazakistanrappresenta l’eccellenza dell’Italia nel settore siamo orgogliosi di lui lo aspetto al più presto a Palazzo Chigi per lavorare insieme alle politiche spaziali del nostro paese lo afferma Riccardo Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Con delega alle politiche spaziali passano dal carcere agli arresti domiciliari 10 dei 25 tifosi del Vulture Rionero arrestati Il 19 gennaio scorso dopo l’omicidio di Fabio tucciariello di 39 anni investito dall’auto guidata da un supporter del Melfi Salvatore la spagnoletta di 30 basilicata-potenza lo ha deciso il Tribunale del riesame di Potenza accogliendo parzialmente il ricorso degli indagati nel linguaggio ho l’esibizione muscolare richiamo alla musica dell’uomo forte non è politica la scorciatoia dell’esibizione muscolari culturismo politico non hanno nulla a che vedere con la politica lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante il suo intervento a un convegno a Romail cyberbullismo è comparso oggi l’attore dell’era d’oro di Hollywood Douglas all’età di 103 anni un secolo leggendario vissuto sotto la luce dei riflettori tra successi strepitosi tragedie devastanti e tanta filantropia ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa