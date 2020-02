Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Sono in corso accertamenti per la positività al coronavirus a sono degli italiani rientrati da buana attualmente in osservazione alla Cecchignola nell’ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di One in Cina attualmente in isolamento nella città militare a Roma Le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato Questa mattina un sospetto di coronavirus conseguentemente sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul progetto che verrà trasferito e posto in isolamento all’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e quanto annuncia una nota del Ministero della Salute Frecciarossa deraglia allodi due morti e 31 feriti poteva essere una carneficina ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona la ministraMicheli si trova sul posto intanto la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per il National Prayer breakfast organizzato dai membri del congresso americano qui con l’obiettivo di difendere l’interesse nazionale italiano e rafforzare rapporti internazionali utili Alitalia per affrontare grandi sfide della nostra epoca a questo lavora Fratelli d’Italia lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni Carla Ruocco presidente 5 stelle della commissione finanze della camera è stata nominata presidente della commissione d’inchiesta sulle banche a proclamarla quanto si apprende i parlamentari della commissione con 22 voti la commissione Inoltre nominato vicepresidente il senatore Luciano d’Alfonso del PD è Il deputato di Forza Italia felice dettore visita a sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin scuola di Roma del centrale quartiere esquilino uno dei più multietnici della capitale il capo dello Stato come documentoQuirinale ha salutato i bambini di una classe delle elementari che stavano facendo lezione su amicizia e pace assemblee sindacali nelle scuole di tutta Italia per il rinnovo del contratto il tridente di ANIEF Marcello Pacifico ascoltiamo tutte le scuole italiane sembra che si ripeteranno anche nei conservatori nelle assemblee sindacali rinnovo del contratto nuove regole per la contrattazione d’istituto non è costante l’adeguamento della normativa interna anche contrattuale alla direttiva permettesono illegittime perché non riconoscono termine non riconoscono che la professionalità del personale di ruolo di tutto per ora dalla redazione Grazie dell’ascolto appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa