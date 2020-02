Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno Sono in corso accertamenti a prende l’ansia per la positività al corona di rose sono degli italiani rientrati douane attualmente in osservazione lacitignola crederci che nazionalità sono intanto a bordo della nave da crociera del mondo Princess della Carnival Japan in quarantena largo del Giappone nessuno di loro però passare la Farnesina risulta contagiato intanto ulteriori misure di prevenzione sui cittadini ritorno dalle aree a rischio sono state decise nella riunione del tavolo tecnico scientifico sul coronavirus che ti eri unità oggi al Ministero della Salute e si concluderà entro domani rientro in Italia degli ultimi 87 studenti che partecipano ad un programma di Intercultura che sono ancora in Cina la coppia cinese ricoverata lo Spallanzani vengono somministrati anche farmaci usati contro hi2 Debora 565 le vittime nel mondouomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver stuprato una bambina di 5 anni nei locali di un’ambasciata nella capitale indiana del l’uomo è stato arrestato dopo che i genitori della vittima hanno sporto denuncia la famiglia vive nel ambasciata Dov’è il padre lavora nel personale delle pulizie secondo la polizia l’accusato un autista non è impiegato te la sede diplomatica ancora essere un agente di polizia israeliano è stato ferito da spari nei pressi di una porta d’ingresso alla spianata delle moschee a Gerusalemme lo riferisce la polizia secondo cui la gente non sarebbe grave il terrorista è stato neutralizzato da altri agenti e secondo attacco avvenuto oggi a Gerusalemme dopo che nella notte un’altra falciato 12 soldati israeliani MotoGP in chiusura sport da una parte è stato difficile prendere la decisione di smettere con il team ufficiale nel 2021 ma non voglio continuare non sono competitivo l’ho detto Valentino Rossi ho chiesto supporta la Yamaha aggiunto non hanno risposto positivamente Quindi in caso di passaggio la Petronas non cambierebbe molto per me le parallele campione italiano e tuGrazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa