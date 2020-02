Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e spaziali informazioni in studio Giuliano e di 2 morti e 31 feriti il bilancio finale del deragliamento di un treno ad alta velocità Frecciarossa avvenuto questa mattina a Ospedaletto Lodigiano l’ho riferito l’assessore al Welfare della Regione Lombardia le cause dell’incidente potrebbe essere ricondotta ad alcuni lavori di manutenzione sulla linea in particolare ad uno scambio le vittime sono i due macchinisti Giuseppe Cicciu di 51 anni di Reggio Calabria Mario Dicuonzo 59 anni di Capua secondo una prima ricostruzione la moto del treno che in quel momento che già da circa 240 km orari treno è uscita dai binari finendo contro una palazzina delle ferrovie il resto del convoglio ha proseguito per un chilometro fino a quando una carrozza si è ribaltata poteva essere una carneficina prefetto di Lodi apertura il piano era quasi vuoto cordoglio unanime della politica Conte chiede di fare chiarezza il Presidente della Repubblica Mattarella a ferma due nuove vittime del lavoro che abbiamo organizzatola ripresa del confronto sulla asciugare plastics con gli operatori del settore utilizzeremo i prossimi mesi per verificare gli spazi di miglioramento e la rimodulazione delle imposte ti ho detto il viceministro all’economia dei lavori in commissione sul milleproroghe la presidenza delle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio al lavoro sul decreto ha dichiarato inammissibili gli emendamenti dei relatori sull’anticipo del 40% indennizzo per azionisti risparmiatori obbligazionisti truffati dalle banche in crisi e sul finanziamento Da 900 milioni per la casa internazionale delle donne di Roma la cronaca nuova ondata di maltempo sull’Italia caratterizzato dal vento molto forte a Cava dei Tirreni in vicino Salerno un uomo è morto colpito da un albero abbattuto dalle raffiche a Fano il camino a legna di un’abitazione ha sprigionato monossido di carbonio anche in questo caso a causa del vento stuzzicando una famiglia di 4 persone danneggiata dal vento una tendopoli realizzato in prossimità del granchietto l’insediamento abusivo sorge nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico nel foggiano isolate le Tremiti ultime notizieSanremo sono stati 9 milioni 962 mila pari al 52,3% di share dato dell’altro dal 1995 i telespettatori che hanno seguito in media ieri sera su Raiuno la seconda serata del Festival di Amadeus un anno fa la seconda serata aveva raccolto una media di 9 milioni 144000 spettatori con il 47,3% di Francesco Gabbani Domina la prima classifica generale Dopo l’esibizione di tutti i big e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa