Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno partenza stop oggi per il reddito di cittadinanza nel primo giorno utile per la consegna della documentazione per richiedere il sussidio Niente ho pochi tu dagli sportelli postali ai CAF ma molto interesse in codice dell’operazione è possibile anche sul portale A proposito di Maio dichiara Promessa mantenuta è una rivoluzione lo stato finalmente si occupa degli invisibili per l’INPS è il reddito tra un quarto in fatto di riduzione della inclusione sociale potrà essere ritirata in posta dal 19 aprile prossimo ma intanto sono in arrivo anche prima di porti da parte degli stranieri ed è arrivato la crescita italiana secondo economic Outlook presentata a Parigi il PIL dell’Italia sarà disegno negativo meno 0,2 nel 2019 per risalire allo 0,5 Nel 2020 rispettivamente meno 1,1.4 punti rispetto alle previsioni del presidente economic Outlook di novembre anche l’Istat conferma la fase difficile invece sia dell’andamento dell’economia italiana registrato un ulteriore diminuzione confermando le difficoltà dell’attuale fase ciclica la fiducia di famiglie e imprese è peggiorata la cronaca tre giovani imprenditori di 20 anni per Madrid alla Polizia di Stato per gli auguri ieri pomeriggio su una 24enne nell’ascensore della stazione della Vesuviana di San Giorgio a Cremano provincia di Napoli di violenza sessuale di gruppo gli abusi ripresi da una delle telecamere di sorveglianza lo stupro nel vano dell’ascensore tenuto per un piano mentre le porte si aprivano e chiudevano i cani residenti dell’area Vesuviana identificati anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima sequestrati i cellulari prelevato il DNA l’ultima notizia in chiusura allarme Confcommercio che dà conto della riduzione dell’offerta commerciale di 64000 negozi negli ultimi 10 anni meno 11,1 % la compilazione registro invece la crescita di 45000 unità tra derby bar ristoranti + 15,1%sto vedendo che vanno rilanciate nota il presidente Carlo Sangalli i particolari centri storici hanno perso il 15% dei negozi mentre che ricevono a doppia cifra mi pare ristoranti più 18, sei uscita con il centro storico più vitale e L’Aquila invece colpito dal terremoto quella maggiore rischio di declino commerciale è tutto grazie per averci seguito le news tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa