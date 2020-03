Ultime Notizie Roma del 06-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il capo dello stato in un videomessaggio lancia un appello all’unità l’insidia di un virus nuovo provoca preoccupazione Questa è comprensibile richiede tutti i senso di responsabilità ma dobbiamo assolutamente evitare di stati di ansia sottolineato che l’Italia sta affrontando l’emergenza con trasparenza e completezza di informazione è invitato a seguire le indicazioni del governo convinto che si supererà questa condizione il governo ha stanziato 7 miliardi e mezzo a sostegno delle famiglie delle imprese è tecnicamente 6,35 miliardi in termini di indebitamento secondo il ministro dell’economia Gualtieri che scriva l’Unione Europea prevedendo un deficit del 2020 al 2,5% invitando usare la flessibilità imparare stimoli rinviato sine die referendum per il taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo nel testo anche misure per sostenere una moratoria dei creditida parte del sistema bancario sono 3296 malati per coronavirus in Italia con un incremento di 590 persone 148 morti i guariti a Roma Sono 414 a Roma il primo decesso per l’infezione si tratta di una paziente cardiopatica è risultata positiva al coronavirus deceduto all’ospedale San Giovanni La paziente sarebbe morta con il virus e non a causa dello fermano i sanitari intanto non escluso una proroga della chiusura delle scuole oltre il 15 marzo il sulla questione abbiamo sentito il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico ultime disposizioni sulla scuola ci inducono a chiedere al governo un incontro immediato nel di tutto per rendere operative noi siamo contenti che finalmente qualcuno ci abbia ascoltato per poter bloccare le attività didattiche ho chiesto la chiusura delle scuole non rimango a tanti problemi per personale Ata che non sappiamo per quale motivo debba considerare andare a scuola anche al personale dirigentese non ci sono attività didattiche e se non c’è neanche una didattica distanza che è molto difficile destituire ne avresti tutti addirittura un po’ a casa che si scarpe anni scolastica per quanto riguarda le direttive dei dirigenti sulla presenza o meno del personale in servizio ricordiamo che tutte le sue dimensioni della necessità di contenere la diffusione del coronavirus se non ci sono necessità impellenti le riunioni collegiali rispetto anche la Direttiva distanza di un metro a un metro rispetto ad una persona all’altra viene sezione degli edifici creazione degli edifici stessi ci portano a chiedere un attimo di riflessione da parte del ministro è confronti essere convocati dai vogliamo portare avanti anche a distanza siamo pronti a non fare perdere le competenze degli studenti Però dall’altra parte ci deve essere una persona parte sinistra da spostare le reggelavora nella scuola e soprattutto quelle legate a una sinergia per il contenimento del virus quindi è molto importante nuovi concorsi si potrebbero anche rinviare all’anno successivo e stabilizza i precari che abbia Ma questo è quello che ci vediamo come Ariel siccome per te e per il personale ATA è importante il coronavirus è entrato in Europa più volte il primo focolaio potrebbe essere quello isolato in gennaio in Germania Monaco lo indica la mappa genetica che era il costruisce una sorta di albero genealogico del virus il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato silenziosamente la catena di contagio al punto da essere collegato a molti casi in Europa in Italia Intanto in Cina sono stati registrati 143 nuovi casi compresi 16 cosiddetti di ritorno cioè importati da persone rientrate nel paese sono 30 le vittime di oggi primo morto in Gran Bretagna è 12 negli Stati Uniti Trump invita alla calma andrà tutto beneeconomia e crollo di Wall Street su timori per il coronavirus te ieri è chiuso con il Dow Jones che aperto il 358 per 126120,67 punti il Nasdaq il 3 10% 8728,60 punti e l’indice standard fuori il 339 a 3024,14 punti a fodero anche le borse asiatiche metta seduta Tokyo perde il 13% Shanghai Hong Kong entrambi oltre il 1% per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa