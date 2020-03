Ultime Notizie Roma del 06-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio il capo dello stato in un videomessaggio lancia un appello all’unità l’insidia di un virus nuovo provoca preoccupazione questo è comprensibile richiede a tutti senso di responsabilità ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia Mattarella ha sottolineato che l’Italia sta affrontando l’emergenza con trasparenza e completezza di informazione invitata a seguire le indicazioni del governo ha convinto che si supererà questa condizione Wall Street affonda sui timori per il coronavirus andavo già non so che perde il tre 58% 26120 virgola 67 punti il Nasdaq il tre 10% 8738,60 punti indice Standard & Poor’s taglia 39 per 33024 e 14 punti in picchiata anche le borse asiatiche con Tokyo che metta seduta aperto oltre il 3% in calo del 1% anche Shanghai e Hong Kong il governo ha stanziato 7mezza sostegno delle famiglie delle imprese tecnicamente 6,35 miliardi in termini di indebitamento secondo il ministro dell’economia Gualtieri che scrive all’Unione Europea prevedendo un deficit 2022 5% Evita la flessibilità ai vari stimoli rinviato sine die Il referendum per il taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo nel testo anche misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del bancario sono 3296 malati per coronavirus in Italia con un incremento di 590 persone 148 morti i guariti sono 414 a Roma il primo adesso per l’infezione si tratta di una paziente cardiopatica risultato positivo al coronavirus deceduta all’ospedale San Giovanni La paziente sarebbe morta con il virus non a causa dello stesso affermano i sanitari intanto non escludo una proroga della chiusura delle scuole oltre il 15 marzo in Cina sono stati registrati 143 nuovi casi compresi 16 cosiddetti di ritorno cioè importati da persone di entrata nel paese 30 le vittime di oggi in Giappone sono state Annullacelebrazioni per il nono Anniversario del disastro di Fukushima primo morto in Gran Bretagna 12 negli Stati Uniti Trump invita alla calma andrà tutto bene il primo popolo europeo sarebbe partito dalla Germania l’alabama Eseguita la condanna a morte con iniezione letale di Nathaniel Wood 43 anni condannato alla pena capitale Per l’uccisione di delle genti nel 2004 lo rende noto il dipartimento Penitenziario dello Stato la governatrice di fermare l’esecuzione La corte suprema negato la sospensione dopo uno stop temporaneo anche Kim Kardashian si è riunita la mobilitazione civile per impedire la controversa condanna a morte di un condannato forse innocente era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa