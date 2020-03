Ultime Notizie Roma del 06-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio coronavirus Mattarella un momento molto impegnativo serve responsabilità ansie controproducenti le Presidente della Repubblica parla gli italiani non videomessaggio Seguite le indicazioni del sentiamo un piccolo estratto e con completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione l’insidia di un nuovo che sta colpendo Riavvia tanti paesi del mondo provoca preoccupazione questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia e motivati effetto controproducente siamo un grande paese moderno abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionaleche fa operando con l’efficacia e con una generosa abnegazione del tuo personale a tutti i livelli professionali supereremo ma con questi giorni anche a te adesso non necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l’opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni con 7 miliardi e mezzo sostegno di famiglie e imprese emergenza non solo sanitarie ma anche economica abbiamo coinvolto le forze di opposizione è giusto avere i loro suggerimenti ha detto il premier nel corso della conferenza stampa Palazzo Chigi sulla chiusura delle scuole aggiornamento prima del 15 marzo rinviato a causa dell’emergenza coronavirus il referendum sul taglio dei parlamentari le consiglio dei ministri ha deciso di rinviare il referendum a data da definirsi ha dato il via libera Inoltre rinvio della consultazione sul taglio dei parlamentari secondo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte rinvio delSinergie sono allo studio congedi parentali per almeno uno dei due genitori che deve recarsi a lavoro mentre i figli non sono a scuola però sono molto contenta che gli italiani abbiano compreso la necessità di prendere una scelta che per noi è stata una scelta dolorosa ma era la scelta da fare Sì Anna Ascani ieri mattina su Rai radio 1 radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini e in chiusura decisamente via altro di Opera e lirica un’impresa tutta al femminile nata dalla volontà della fondatrice Giusy Cuccaro una giovanissima musicista bolognese che a soli 8 anni ha creato un’agenzia specializzata nel produrre eventi di opera lirica al fine di divulgare questa forma d’arte sia in Italia che nel mondo l’abbiamo incontrata per voi sono pianista diplomato in conservatorio che mi sono laureata all’alma Mater a Bologna musicologia e quindi ho sempre voluto fare della musicain questo caso vero che l’ho creato lo cucito su di me che poi quando dici questa cosa no creare un mestiere su una tua passione sembra sempre che stia divertendo stia facendo qualcosa di leggero realtà una cosa molto complessa e che richiede uno sforzo costante Però io sono cresciuta nei teatri pensa che il mio primo lavoro è stato la volta pagine cioè ogni volta che dico questa cosa Tutti mi dicono ma cos’è la voltapagine e io ero quella figura nascosta che sta sul palcoscenico non l’avete mai nessuno però c’è specialmente durante i concerti di musica da camera e gli volta le pagine dello spartito e io sono cresciuta così stomaco cresciuta nei teatri nella musica è il percorso è stato molto naturale poi è quindi possibile Giusy fare davvero business con la culturaPerò ti dico una cosa ci vogliono delle accortezze Cioè se tu domani fai un concerto Schubert che sciupa una in una sala ICS Apri la porta e ti aspetti di riempire questo no ti devi approcciare alla musica in maniera estremamente professionale Come faresti con qualsiasi altro prodotto cioè partendo da una ricerca di mercato facendo selezionando la location il programma danno un prezzo poi facendo comunicazione sfruttando tutti i canali e faccio in quale maniera bisogna lavorarci tanto e si si può se si fa bene Si può fare la differenza e tutto buon proseguimento di Ask

