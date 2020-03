Ultime Notizie Roma del 06-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli coronavirus a Piazza Affari scivola sotto il peso delle vendite che non risparmiano nessuno più vicino principale Poste Italiane dopo i conti e soprattutto una visione positiva sul 2020 ha provato a resistere ma ha dovuto capitolare e ora Cioè del 1,4% mentre il amib si appesantisce meno 3 % una coppia di ottantenni da alcuni giorni è ricoverata nel reparto di medicina generale diretto dal dottor Luca Scaglione delle Molinette di Torino è risultata positiva al coronavirus erano arrivati in ospedale per quella che sembrava influenza dichiarando che era venuto a fare loro visita proprio in quel giorno il figlio che lavora nella zona rossa di Lodi lo si apprende da fonti sanitarie regionali la direzione aziendale dell’ospedale ha posto in essere i dovutidel caso sabato ci confronteremo con il governo e poi capiremo così ha risposto l’assessore regionale al Welfare Giulio gallera alla domanda se la zona rossa intorno a Codogno Dove è nato il focolaio Lombardo di coronavirus sarà riaperta da lunedì Noi stiamo aspettando di valutare i dati se c’hai i denti hanno una riduzione della crescita in quell’aria o magari una riduzione dei casi una piccola che scende lo faremo sabato ci confronteremo con il governo e poi capiremo ha spiegato gallera Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della direzione sanità igiene dello stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Conad 19 riscontrata ieri in un paziente Rimane però in funzione il presidio di pronto soccorso La direzione sanità e igiene sta provvedendo informare le competenti autorità italiane Nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti lo riferiscedella sala stampa Vaticana Matteo Bruni non siamo ad Istanbul nuovi scontri al confine tra Turchia e Grecia dove continuano a essere campati migliaia di migranti che cercano di entrare nell’Unione Europea la polizia di frontiera di Atene ha sparato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro gruppi di persone che cercavano di oltrepassare la portiera mentre gli agenti turchi hanno risposto con lacrimogeni lanciati verso il lato greco Lo riferiscono i media locali e per ora è tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

