Ultime Notizie Roma del 06-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale attracco vietato a Phuket per la nave da crociera Costa Fortuna che ha 64 italiani a bordo tutti sani dice la compagnia alla Thailandia in posta o restrizione a causa dei coronavirus al parco di italiani che siano stati nel nostro paese negli ultimi 14 giorni la nave comunica la compagnia In navigazione verso la Malesia anche il Madagascar è imposto restrizioni e costa meno ha cambiato itinerario dirigendosi alle Seychelles a livello europeo c’è una grande preoccupazione perché il coronavirus te non è solo il tema di un singolo paese ma avrà un impatto internazionale sia dal punto di vista economico quello che ho ribadito ai paesi europei e che l’Italia merita rispetto e il massimo sostegno non accetteremo nessuna discriminazione a danno di italiani così il ministro degli EsteriDi Maio al termine dei lavori del consiglio esteri straordinario a Zagabria ci comporteremo in aula conseguentemente a quello che succederà nei prossimi giorni signora non siamo stati coinvolti per nulla io prima di rinviare un referendum ma un colpo di telefono l’avrei fatto 7 miliardi bastano per una settimana speriamo di costruire un percorso insieme e poi vedremo così leader della Lega Matteo Salvini alla conferenza stampa di presentazione delle proposte del centrodestra tutela di famiglie e imprese colpite dal coronavirus in vista del voto in aula sulla relazione che prova lo scostamento di i contatti fra noi ministri europei in questi giorni hanno evidenziato che nonostante una forte volontà politica di collaborazione vi è la necessità di un ancor più significativo e veloce ordinamento europeo sulla gestione dell’epidemia del coronavirus così il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al consiglio Unione Europea salute straordinario convocato per discuteredella situazione è legata ai cavi da 19 due persone sono state arrestate sono due uomini oggi aiuto dopo la scoperta di un dispositivo sospetto in un’auto Lo ha reso noto la polizia secondo quanto riporta Sky News una squadra di artificieri è giusta sul posto ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa