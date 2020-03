Ultime Notizie Roma del 06-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli coronavirus attracco vietato a Phuket per la nave da crociera Costa Fortuna che ha 163 italiani a bordo 64 quelli interessati alle restrizioni per lo sbarco Madagascar e Thailandia Hanno imposto restrizioni a causa del coronavirus allo sbarco di italiani che siano stati nel nostro paese negli ultimi 14 giorni cosa ha cambiato itinerario e dirigendosi alle Seychelles la nave comunica la compagnia e Navigazione verso la Malesia lo rende noto la compagnia sottolineando che i passeggeri stanno tutti bene sono 100052 le persone contagiate dal coronavirus in tutto il mondo di cui quasi 20.000 fuori dalla Cina Secondo l’ultimo aggiornamentodella Johns Hopkins University le vittime Al momento sono 3398 per la maggior parte in China le persone guarite dalla tua vita 19 sono oltre la metà 55661 che l’origine del trovi da 19 ancora sconosciuta l’epicentro dell’epidemia di coronavirus e potrebbe non coincidere con l’origine del virus come dimostrano alcuni noti precedenti storici e quanto afferma lo pneumologo cinese di fama internazionale zong Nastran in una conferenza stampa ha confermato che l’epidemia apparsa per la prima volta in Cina Ma non è necessariamente nata in Cina possiamo ad Istanbul per quanto ne so ci sono almeno cinque casi di migranti uccisi dalle forze di sicurezza del al confine con la Turchia lo ha detto il presidente turco erdogan rispondendo ai giornalisti al seguito sulla volo di ritorno dalla visita in Russia scattano le sanzioni per i sistemiSono in auto da oggi non saranno più giustificati i genitori con bambini di età inferiore ai 4 anni privi di sistemi anti abbandono in auto accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore l’obbligatorietà di munirsi del dispositivo anti abbandono per il seggiolino in automobile era scattata già dal 7 novembre 2019 da oggi inizieranno le sanzioni per chi non ha ancora finito di un sistema anti abbandono previste dagli 83 ai €333 ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa