Ultime Notizie Roma del 06-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 6 marzo in studio Giuliano Ferrigno chiusura di un centinaio di scuole nel dipartimento dell’Alto Reno nell’est della Francia insieme dal numero di casi con 81 contagi confermati in appena 48 ore con la conseguente chiusura di un centinaio di scuole Tra l’altro che raduno evangelico di duemila fedeli nel letto del paese dal 17 al 24 febbraio possono essere rimasti contagiati fra le 500 e le 800 persone altre 17 vittime in Iran così nel paese salgo una 124 e sono già 91 i Paesi nel mondo e i territori colpiti dal coronavirus che registrano un totale di 98387 casi confermati 383 e quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del università John Hopkins si va dalla Nuova Zelanda al Canada dall’Argentina alla Russia Pechino intanto ha registrato ieri altri 4di contagio occhi persone provenienti dall’Italia economia borsa europea ancora in sofferenza per i timori legati al Virus dopo un’apertura al ribasso le borse scivolano in profondo rosso Parigi Francoforte Londra Milano ancora in via di salita lo spread tra Btp e Bund il rendimento del decennale italiano è pari al 1,13% anche le borse asiatiche sono in calo la Banca Centrale del Giappone studia nuove misure di sostegno per i settori più colpiti e allo studio del Vaticano le modalità per proseguire gli appuntamenti che richiamano normalmente molti fedeli la prima novità ci potrebbe essere con l’Angelus di Papa Francesco di domenica 8 marzo all’ ipotesi c’è anche quella di trasmettere lo so lo invidio considerato che comunque per quanto ci sia una diminuzione di fedeli a causa del contagio ai controlli ci sono sempre fine assembramenti Intanto in Vaticano si registra il primo caso il paziente è stato portato in una struttura ospedaliera di Roma in Vaticano Infatti esistono presidi sanitari ma non ci sono posti di degenza Massimo riservo sull’identità della persona e chiusura cambiamonuovi scontri al confine tra Turchia e Grecia dove continuano ad essere accampati migliaia di migranti che cercano di entrare in Europa la polizia di frontiera di Atene ha sparato la prima di energia TV canoni di acqua contro gruppi di persone che cercavano di oltrepassare la frontiera mentre gli agenti tutti hanno risposto con lacrimogeni lanciati verso il lato greco e nel presidente turco erdogan accusa per quanto ne so ci sono almeno cinque casi di migranti uccisi dalle forze di sicurezza della Grecia al confine a Zagabria la riunione dei ministri degli esteri UE sul dossier Siria è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa