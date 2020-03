Ultime Notizie Roma del 06-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno andiamo in Thailandia un’apertura attracco vietato a Phuket in Thailandia della nave da crociera Costa fortuna con 173 italiani a bordo di cui 74 interessati dalle restrizioni per la compagnia sottolinea che tutti stanno bene la Thailandia imposto restrizioni allo sbarco di italiani che siano stati nel nostro paese negli ultimi 14 giorni la nave comunica la compagnia e Naviga verso la Malesia Intanto una nave proveniente da Genova è stata bloccata nel porto di Napoli con a bordo 9 membri dell’equipaggio che manifestano sintomi ipoteticamente riconducibili al coronavirus secondo le prime informazioni a bordo 125 persone tra i faggi alcuni operai autorità egiziane Intanto hanno annunciato di aver individuato 12 casi di coronavirus fra le persone a bordo di una delle navi che effettuano crociere sul Nilo e allarme per due casi positiviregistrati all’Ospedale Molinette di Torino è una l’ospedale di Bologna via serie storiche stamattina capola durante la cerimonia che commemora la morte nel 1995 del leader della minoranza che fu ucciso dai talebani almeno 27 persone sono morte in seguito all’attentato i feriti sono almeno 18 i talebani hanno subito negato di avere organizzato l’attacco il primo nella capitale dalla firma dell’accordo con gli Stati Uniti un attacco poi rivendicato dal gruppo dell’ ci sta la scritta Ci rimani l’anno scorso costa la vita ad almeno 11 persone in Italia in chiusura scattano le sanzioni per i sistemi anti abbandono in auto da oggi non c’erano più giustificati i genitori con bambini di età inferiore ai 4 anni primi sistemi anti abbandono in auto accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore l’obbligatorietà di munirsi del dispositivo era scattata già dal 7 novembre 2019 al 20 febbraio 2020 possibile richiedere un contributo di €30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato il rimborso vale anche per i dispositivi acquistati in precedenza è tutto grazie per averci seguito le muse attorno alla prossima edizione

