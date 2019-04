Ultime Notizie Roma del 06-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per L’Aquila è stata la notte del dolore del ricordo 10 anni dopo migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria delle 309 persone decedute alle 3:32 del 6 aprile 2009 309 rintocchi presenti anche il premier Giuseppe Conte ad aprire il corteo in via XX Settembre come ogni anno i familiari delle vittime tra le mani un lenzuolo bianco con i prezzi ingrosso tutti i nomi di chi quella notte non i numeri della tragedia del 3 aprile 2009 sono noti 309 vittime 1600 X 65000 sfollati tutti gli interventi all’avanguardia nell’emergenza si sono rivelati lenti nella fase di pianificazione ricostruzione a 10 anni dal terribile sisma il ricordo delle vittime e cambiamo argomento andiamoestero in Siria Sergio Zanotti stato liberale ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte conclusione di una complessa è delicata attività di intelligence investigativa diplomatica condotta in maniera sinergica siamo riusciti a ottenere la liberazione di Sergio Zanotti la liberazione è arrivata a quasi 3 anni dal rapimento e la 2 non si avevano più sue notizie in serata la notte è arrivato a Ciampino portiamo ancora pagina Lauren Sanchez personaggio televisivo è nuova compagna di Jeff bezos ha chiesto il divorzio dal marito Patrick Swayze all’indomani dell’accordo sulla fine del matrimonio tra l’amministratore delegato di Amazon e l’ormai ex moglie McKenzie del valore di 33 miliardi di dollari senza Patrick whitesell suo marito da 14 anni lo scorso venerdì entrambi depositare i documenti per via delle pratiche di divorzio e affidamento congiunto dei loro due figli andiamo in Libia una decina di giorni della conferenza uno per risolvere la crisi in generale Khalifa haftar parte la conquista di Tripoli le sueSono ormai a Circa 25 km dal centro della capitale hanno conquistato anche l’aeroporto e combattono contro Le brigate di zawiya per respingere a farla nuova collezione dei ministri e regione occidentale ha lanciato l’operazione di Doom 2 Vista la situazione la preoccupazione per la situazione in Libia è forte la conferenza Nazionale in programma Gadames dal 14 al 16 aprile a rischio il segretario generale dell’ONU Antonio guterres pergolato Albenga per incontrare a fare il quale però avrebbe ribadito di voler andare avanti finché il terrorismo non sarà eliminato Intanto i governi di Francia Italia Emirati Arabi Uniti Gran Bretagna è Stati Uniti si sono detti profondamente preoccupati per i combattimenti nei pressi di Chiari chi non ha dichiarazione congiunta risultato tutte le parti e ridurre le tensioni che ostacolano le prospettive di una mediazione politica dell’oro anche Mosca Spero che non si arrivi all’uso della forza il timbrino ha ribadito di non sostenere offensiva dell’esercito nazionale dei Piccoli assaggi ieri intanto è stato convocato un incontro del consiglio di sicurezza uomo che si è tenuto poi in serataBoing taglia in momentaneamente la produzione dei 737 del 19% da 52% a €2 al mese la decisione seguito incidente in pochi mesi la decisione di lasciare a terra tutti 737 Max fino a quando non ci sarà un quadro più chiaro voglia non c’è anche la creazione di un comitato di quattro membri per la revisione della sicurezza la società Ha inoltre reso noto che il compianto progressi nella messa. dell’aggiornamento del software del 737 Max un aggiornamento in grado di prevenire incidenti come quella della Lion Air European Airlines al lavoro anche sui nuovi corsi di addestramento dei piloti materiale supplementare per i clienti del mare era ultime notizie buon proseguimento di ascolto può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa