Ultime Notizie Roma del 06-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha partecipato alla fiaccolata in ricordo del terremoto che 10 anni fa ha distrutto L’Aquila e alcuni paesi circostanti uccidendo 309 persone abbiamo il dovere della memoria ha detto numero di iniziative di ricordo in programma la ricostruzione materiale sicuramente procede ma sempre ancora il ritorno alla vita vera tanto è stato fatto ancora molto resta da fare Sergio Zanotti è di nuovo in Italia è arrivato un a bordo il nome imprenditore bresciano liberato dopo essere stato rapito in Siria 3 anni fa è atterrato ieri sera aeroporto militare di Ciampino oggi di notte tra interrogato dai magistrati della procura di Roma e che hanno aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo il consiglio di sicurezza dell’ONU esprime profonda preoccupazione per le attività militare Tripoli che mettono a rischio la stabilità del paese una soluzione alla crisi chiede l’esercito Nazionale libico del generale Khalifadi fermare le attività militari è una delle scale Action militare le truppe di attar sono a 25 km da tritto del generale dice di aver preso anche il controllo dell’aeroporto ancora tensione nel governo su Tria nella vita dei risparmiatori truffati il premier circolano soluzione abbiamo un miliardo e mezzo per bloccare il ministro deve stare sereno dice contro Salvini pressing ci pensa Conta la nostra fiducia Il ministro dell’economia sicura Bruxelles e rispetto e sottolinea che si vuole indennizzare tutti nel rispetto delle regole Ottieni il via libera da spingere sui cantieri mentre Di Maio affonda il colpo preoccupano legale a te non lo fa con chi nega l’olocausto amici minorenni Sono indagati nell’ambito di indagini della polizia accusati di far parte di un branco responsabile di gestione dei commenti a Vittoria nel ragusano lo scorso dicembre In caso gli impiegati hanno seguito la vittima proprio colpito con calci e pugni interrotti dall’arrivo di un passante un’altra volta in piazza per chiedere che la TAV Torino Lione ti cacci comitati civici indesiderati si ritrovano oggi per la terza manifestazione del 10aderiscono oltre 40 sigle del mondo produttivo e sindacale con loro anche esponenti politici dal Presidente della Regione Piemonte Sergio chiamparino e quelli del PD di Fratelli d’Italia di più Rota non direi che Forza Italia non ci sarà il primo avversario di chiamparino nella torta alla Regione l’europarlamentare Alberto Cirio Lauren Sanchez personaggio tipo nuova compagna di Jeff bezos ha chiesto il divorzio all’indomani dell’accordo sulla fine del matrimonio tra l’amministratore delegato di Amazon e l’ormai ex moglie di Mackenzie le valore di 36 miliardi di dollari San Patrick Swayze nel suo marito da 14 anni hanno depositato i documenti venerdì e nipoti di Michael Jackson e rispondono al Leaving Neverland con un contro documentario nel quale raccolgono testimonianze difesa del re del pop per respingere le accuse di abusi sessuali con minori il filmato dura 30 minuti è stato pubblicato su YouTube e ripercorre le vicende processuali della sala sport in chiusura la serie A torna in campo gli anticipi del sabato prendono Invia con Parma Torino con i Granata in zona Oliver alle 18:00 Juventus Milan bianconeriproseguire la Cavalcata verso lo scudetto mentre la squadra di Gattuso Cerca arrivata dopo le ultime parole sotto dove In serata c’è anche sampdoria-roma era l’ultima notizia appuntamento a più tardi ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa