Ultime Notizie Roma del 06-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta sono passati 10 anni e abbiamo il dovere della memoria ci sono tante persone hanno perso i loro cari che rivivono in questo momento una grande sofferenza la mia presenza e la testimonianza che la ferita della comunità locale una ferita della comunità Nazionale così il premier Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti al suo arrivo alla fiaccolata per il decennale del sisma dell’Aquila del 2009 operazione della Guardia di Finanza di Lamezia Terme diretta della procura della Repubblica che ha consentito di smantellare un sistema condizionamento aste giudiziarie sono stati eseguiti dott Ferretti nuove misure interdittive dell’inchiesta coordinata dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Salvatore Curcio sarebbe emersa una serie di turbata libertà degli incanti al fine disuonare l’esito delle aste giudiziarie tra le persone nei confronti delle quali sono state eseguite le misure cautelari ci sono secondo quanto si è preso avvocati commercialisti pubblici dipendenti curatori fallimentari e custodi giudiziari i carabinieri del comando provinciale di Sassari hanno arrestato durante la notte il giovane sospettato di venire ucciso ieri sera ad Alghero Alberto melone 19 anni bar raffreddando lo con un colpo di pistola tra il petto di pollo all’interno di un appartamento in piazza del teatro in base alle informazioni emerse già ieri sera al momento del delitto in casa oltre la vittima c’erano tre per una delle quali ieri era stata portata in caserma per essere sentita dai Carabinieri e diretta verso Malta Dove chiedere a un porto sicuro la Land tour di nave della NG tedesca in Italia non ha concesso di approdare a Lampedusa lo fa sapere la stessa LG ribadendo che i bambini e le loro madri ieri non hanno accettato di sbarcare per non essere separati dai padri e attacchiSalvini che non ha umiliato solo i naufraghi ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione si tratta di nuovo in piazza questa mattina a Torino per ribadire il sostegno alla torino-lione i comitati civici al mondo delle imprese e dei sindacati si ritrovano per la terza manifestazione del 10 novembre questa volta una marcia organizzata dal comitato si Torino va avanti dall’Associazione si TAV di lavoro e dall’osservatorio 21:00 vi hanno aderito oltre 40 sigle del mondo produttivo sindacale e del tutto Per ora grazie per averci appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa